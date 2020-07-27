Розвиток агросектору та індустрії сприятиме зростанню економіки – Петрашко

Відновлення промисловості, розвиток аграрного сектору та залучення інвестицій стимулюватимуть зростання економіки в Україні.

Про це сказав міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Ігор Петрашко в прямому ефірі на каналі 112, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

«Відновлення промисловості, розвиток аграрного сектору та залучення інвестицій – це три основні блоки, які зможуть стимулювати зростання економіки в Україні», - йдеться у повідомленні.

Відновлення промислового потенціалу, зазначив міністр, може відбуватися через деякі прості механізми, що забезпечать сотні робочих місць і великий ефект на всю економіку. За його словами, відновлення промисловості можливе через застосування принципу локалізації, доступу до фінансів і оновлення базових інфраструктурних речей (зокрема, локомотивів «Укрзалізниці»).

В аграрному секторі, на думку Петрашко, важлива підтримка тваринництва, відновлення зрошення (особливо для південних регіонів) та запуск агрострахування.

«Страхування для аграріїв важливе, особливо зі зміною клімату, посухами… Я впевнений, парламент нас підтримає щодо запуску інструменту, який дасть можливість для прогнозування аграріям», - зауважив очільник Мінекономіки.

Третій важливий напрямок – залучення інвестицій – передбачає, на думку міністра, переміщення виробництв і частини логістичних ланцюгів з Азії в Україну.