Локалізація в машинобудуванні посилить міжнародну кооперацію - Мінекономіки

Локалізація виробництва в машинобудуванні посилить кооперацію з міжнародними партнерами.

Про це сказав міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко в інтерв’ю агентству РБК-Україна, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

«Ідея з локалізацією потрібна Україні, адже тоді і товар кращий буде, і розуміння потреб споживача, і посилена кооперація з міжнародними партнерами», - запевнив Петрашко.

За його словами, підтримка локалізації є абсолютно вірною стратегією, під яку було напрацювано постанову Мінекономіки, яка не суперечить Закону про держзакупівлі і не передбачає ніяких складнощів у відношенні з міжнародними партнерами. При цьому, локалізація критично важлива для українського машинобудування і буде сприяти співпраці з Євросоюзом і США.

«Я впевнений, що від впровадження локалізації усі виробники будуть задоволені – і українські, і європейські. Вважаю, що десь через 2-3 роки ми будемо включені в логістичні ланцюжки європейських країн, Німеччини, в першу чергу. Такі процеси є для нас дуже важливими і необхідними», - додав Петрашко.

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Як повідомляв Укрінформ, Урядовий комітет підтримав проєкт Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства з локалізації виробництва в секторі машинобудування.

У міністерстві зазначили, що цей проєкт нічиїх прав не порушує, підтвердження локалізації буде прозорим і в автоматичному режимі. Планується використати подібний механізм з програми по компенсації частини вартості купівлі сільгосптехніки українського виробництва, яка є успішною.