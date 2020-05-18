У Мінекономіки розповіли про вимоги до локалізації під час держзакупівель

Збільшення вимог до локалізації для участі в державних закупівлях можна розглядати як засіб підтримки українських виробників.

Про це зазначив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Ігор Петрашко в інтерв’ю Ліга.Бізнес, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

«Локалізація існує в усіх європейських країнах, у США. Про що мова: у змаганні між локальним та іноземним постачальником перевагу має отримувати компанія з локалізацією. Ясна річ, йдеться не про безумовну перевагу: ми ще дискутуємо підходи, щоб зберегти баланс – все-таки ми маємо угоду про асоціацію з ЄС, треба це враховувати. Але зараз цей баланс спотворений, причому не на нашу користь», - прокоментував Петрашко.

Міністр зауважив, що додатковий критерій локалізації буде вводитися, не змінюючи системи Prozorro.

«Система буде продовжувати працювати у рамках діючих алгоритмів, щоб все відбувалося абсолютно прозоро, без жодного ручного управління. Але система повинна враховувати національні критерії. Наприклад, сплата податків. Чому компанія, яка сплачує податки в Україні, не повинна мати жодного пріоритету перед конкурентом, який взагалі нічого не платить до нашого держбюджету, при цьому отримуючи від свого уряду кредит під нуль процентів на експорт? Це ненормально.

Друге, для великих проєктів дуже бажано, щоб продукція збиралася/вироблялася в Україні. Є приклад Казахстану – чому у них є виробництво локомотивів GE, а до нас їх привозять? Тобто загальна ідея така: хочете отримати держзамовлення, платіть гроші до бюджету України», - сказав Петрашко.

За його словами, реформування системи не відбудеться миттєво, зміни будуть поступовими, для початку хотілося б дати сигнал.

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Як повідомляв Укрінформ, система публічних електронних закупівель Prozorro cтала обов’язковою до використання з 1 серпня 2016 року. Серед найпопулярніших категорій закупівель - будівельні роботи та поточний ремонт, продукти харчування та напої, нафтопродукти, паливо, електроенергія та медичне обладнання.

Близько 90% зареєстрованих у Prozorro підприємств — малий та середній бізнес. Це найбільший відсоток участі МСБ в закупівлях серед європейських країн. Щомісяця в системі з’являється 3-5 тис. нових постачальників. За 2019 рік у системі зареєструвалося понад 50 тис. підприємців.