Асоціація біржових майданчиків і ProZorro досягли компромісу щодо підвищення тарифів

ДП “Прозорро.Продажі” та Асоціація «Біржові та електронні майданчики» домовились переглянути строки та умови збільшення щомісячного платежу для операторів.

Про це повідомляє Асоціація «Біржові та електронні майданчики».

"ДП “Прозорро.Продажі” та Асоціація «Біржові та електронні майданчики» домовились про перегляд строків та умов підняття розміру щомісячного мінімального платежу для роботи в електронній торговій системі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що умови та строки підняття розміру щомісячного мінімального платежу для електронних майданчиків будуть переглянуті, а запущений наприкінці квітня процес підписання додаткової угоди до договору між “Прозорро.Продажі” та операторами майданчиків - призупинено.

Найближчим часом сторони напрацюють оптимальні умови функціонування ЕТС “Прозорро.Продажі”, зазначили в Асоціації. Нові умови включатимуть як переглянутий план щодо підвищення мінімального платежу для роботи в системі, а також підвищення вимог до якості та ефективності роботи операторів електронних майданчиків і самого державного підприємства.

Нова додаткова угода набуде чинності з 1 червня 2020 року, наголосили в Асоціації.

«Наше завдання – це напрацювання та впровадження таких умов, які одночасно дадуть можливість розвитку всіх майданчиків, державного підприємства та системи в цілому. Саме такий підхід дозволить ефективно реалізовувати об’єкти малої приватизації, майна підприємств-банкрутів та інших активів», - прокоментував директор Асоціації Олег Падалка.

Як повідомляв Укрінформ, 27 квітня 2020 року ДП «Прозорро.Продажі» оголосило про поетапне підвищення мінімального тарифу для електронних майданчиків із 20,4 тис. грн до 30 тис. грн, а з 1 серпня 2020 року - до 50 тис. грн.

Оператори біржових майданчиків звернулися до Кабінету міністрів та Антимонопольного комітету, інших органів державної влади зі скаргою на дії ДП «Прозорро.Продажі», вважаючи таке підвищення тарифів необґрунтованим.

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Загалом у системі ProZorro станом на кінець квітня 2020 року працювали 42 оператори електронних майданчиків.