Оператори біржових майданчиків поскаржились на ProZorro через підняття тарифів

Оператори біржових майданчиків поскаржились на ProZorro через підняття тарифів

Укрінформ
Оператори біржових майданчиків звернулися до Кабінету міністрів та Антимонопольного комітету зі скаргою на дії ДП «Прозорро.Продажі», яке оголосило про підвищення тарифів на роботу в електронній торговельній системі.

Про це повідомляє Асоціація «Біржові та електронні майданчики».

"27 квітня державне підприємство «Прозорро.Продажі» в односторонньому порядку повідомило про те, що піднімає тариф й кожен електронний майданчик, який бажає працювати у ЕТС, повинен буде сплачувати йому мінімум 30 тисяч гривень, а із 1 серпня 2020-го – взагалі 50 тисяч гривень щомісячно", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що переважна частина операторів електронних майданчиків системи Прозорро.Продажі відразу заявили про неприпустимість такого необґрунтованого підвищення тарифів, "адже вони і так відраховують державному підприємству 30% від свого доходу".

"Тому маркетплейси системи Прозорро.Продажі звернулися із відповідними листами-скаргами до Мінекономіки, Кабінету міністрів України, народних депутатів, Антимонопольного комітету України, Ради Бізнес-омбудсмена, Асоціації «Біржові та електронні майданчики», деяких депутатів ВРУ", - наголосили в Асоціації.

В організації стверджують, що Антимонопольний комітет України уже розпочав вивчати ситуацію та ініціює проведення документальної перевірки ДП «Прозорро.Продажі».

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Як повідомлялось, ДП «Прозорро.Продажі» поступово підвищить мінімальну щомісячну плату для електронних майданчиків із 20,4 тис. грн до 50 тис. грн.

Загалом у системі ProZorro станом на кінець квітня 2020 року працювали 42 оператори електронних майданчиків.

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