Prozorro просить спростити процедуру закупівель для ефективнішої протидії коронавірусу

Державне підприємство “Прозорро” закликає Кабінет міністрів спростити процедуру закупівель для протидії Cоvid-19, переглянувши норми урядової постанови №225 від 20 березня.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Прийнята урядом постанова №225 не полегшить, а навпаки ускладнить та затягне критично важливі закупівлі для подолання коронавірусної інфекції. Державне підприємство “Прозорро”, а також департамент сфери публічних закупівель Мінекономіки закликають Кабмін спростити та зменшити час на проведення закупівель для протидії COVID-19", - ідеться в повідомленні.

У компанії нагадали, що минулого тижня Верховна Рада ухвалила “антикоронавірусний” Закон №530, який передбачає виведення закупівель з-під дії Закону “Про публічні закупівлі”. Згідно з ним, державні установи та заклади охорони здоров'я зможуть напряму закуповувати необхідні ліки, медвироби, лабораторне та медичне обладнання для протидії коронавірусу, лише звітуючи про ці закупівлі в системі Prozorro по факту.

Для впровадження закону Кабмін постановою №225 від 20 березня 2020 року визначив перелік товарів і послуг для подолання Cоvid-19, а також порядок проведення таких закупівель.

Однак у Prozorro вважають, що затверджені постановою норми призведуть до штучного затягування процесу закупівель.

"Державний замовник (наприклад, лікарня) має опублікувати в системі Prozorro оголошення про закупівлю разом з технічною специфікацією товару, що закуповують. Згодом має перевірити, чи не внесений потенційний постачальник до реєстру корупціонерів; чи не вчиняв узгоджені антиконкурентні дії на торгах тощо. Потім проводить переговори з учасником. Зрештою, замовник укладає договір про закупівлю з постачальником товару не раніше ніж через 48 годин з моменту публікації інформації про закупівлю. Відтак замовники будуть змушені чекати 2 доби для купівлі життєво необхідних товарів, аби не порушити закон",- наголосили в компанії.

В умовах, коли всі ресурси країни покладені на боротьбу з епідемією, важливо полегшувати проведення критично важливих закупівель, переконані у Prozorro.

"Закликаємо Кабінет міністрів України повернутись до редакції (постанови - ред.), яка була розроблена департаментом сфери публічних закупівель Мінекономіки та направлена до Кабміну 20.03.20. Вона передбачає максимально простий та прозорий механізм для державних замовників: установа проводить переговори з постачальником, укладає договір і лише звітує про нього та весь подальший перебіг закупівлі у системі Prozorro", - заявили в компанії.

На думку оператора електронної системи, це дозволить державним замовникам проводити закупівлі необхідних медикаментів, засобів індивідуального захисту та обладнання за один день.

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Як повідомляв Укрінформ, 18 березня Президент України підписав закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (Covid-19)», який Верховна Рада ухвалила на позачерговому засіданні 17 березня.

Серед іншого, закон передбачає проведення закупівель товарів, робіт та послуг, необхідних для протидії пандемії, без застосування процедур, передбачених законом «Про публічні закупівлі».

В Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.

Станом на ранок 23 березня в Україні лабораторно підтвердили 73 випадки захворювання, три з них летальні, одна людина одужала.