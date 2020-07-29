Бізнес отримає додатковий фінансовий інструмент - "Факторинг Хаб"

За ініціативи Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, ДП «Прозорро» і спільними зусиллями команди підтримки реформ та Офісу розвитку МСП створено онлайн-платформу «Факторинг Хаб», завдяки якій бізнес отримає додатковий фінансовий інструмент.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

“Підтримка малого і середнього бізнесу - один із пріоритетів уряду, тому нам важливо розширювати програми підтримки дієвими механізмами. У цьому сенсі ми розглядаємо факторинг як додатковий потужний інструмент, завдяки якому бізнес, а особливо мікро- та малий бізнес, отримає нові способи фінансування і більше можливостей для розвитку”, - зазначив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.

Метою проекту є розширення ринку збуту продукції малого бізнесу через участь у публічних закупівлях, розвиток альтернативних способів фінансування та розвиток автоматизованих онлайн платформ.

Платформою вже успішно скористалися перші МСП – постачальники АТ “Укрпошта”.

Головним завданням проєкту є розширення ринку збуту продукції малого бізнесу через участь у публічних закупівлях. Мова передусім про бізнес, який зараз не розглядає публічні закупівлі як ринок збуту через неприйнятність умов розрахунків (60+днів), неможливість таким чином кредитувати замовника та обмежений доступ до банківського кредитування обігового капіталу особливо зараз в період кризи, спричиненої пандемією COVID-19.

Ще одним завданням є розвиток альтернативних способів фінансування. Торгове фінансування та факторинг є типовим рішенням доступу до фінансування обігового капіталу в межах здійснення торговельних операцій, частка якого в Україні залишається вкрай низькою. Факторинг найбільш ефективний для малих підприємств, які відчувають фінансові труднощі у зв’язку з несвоєчасним погашенням боргів замовниками та обмеженістю інших доступних джерел фінансування.

Безрегресний факторинг, який просувається в межах проєкту, дозволяє постачальнику відступити банку дебіторську заборгованість покупця та отримати оплату за постачання буквально за кілька днів у спосіб та вартість більш привабливі порівняно із банківським кредитом.

Онлайн-платформа дозволяє підприємцю (постачальнику) подати заявку на участь у публічних закупівлях та отримати пропозиції безрегресного факторингу від банку. МСП залишає за собою право прийняти чи відхилити запропоновані банком умови безрегресного факторингу. Завдяки інформації про платіжну дисципліну замовників та інтеграцію відкритих даних системи Прозорро банк витрачає мінімум ресурсів для оцінки кредитного ризику замовника.

Учасниками проєкту є: Укрпошта, яка вже реалізувала перші лоти під факторинг, банки ПУМБ, ДП «Прозорро», Команда підтримки реформ при Мінекономіки та Офіс розвитку МСП при Мінекономіки.

Подальші кроки також передбачають вже розпочату роботу спільно з НБУ над регулюванням факторингу та іншими можливими змінами у законодавстві, а також над подальшим масштабуванням альтернативного фінансування в Україні.