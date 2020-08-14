Укроборонпром назвав ТОП-10 країн - основних імпортерів української продукції

Активна робота спецекспортерів Укроборонпрому дозволила укласти з початку року близько 140 експортних контрактів із 36 країнами світу.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться на сайті Концерну.

ДК "Укроборонпром" підбив підсумки діяльності підприємств-спецекспортерів Концерну у першому півріччі 2020 року. Зокрема, йдеться про основні показники роботи 5 державних компаній: "Спецтехноекспорт", "Укрспецекспорт", "Укрінмаш", "Прогрес" та "Укроборонсервіс".

Загальний обсяг експорту озброєння та військової техніки до іноземних країн підприємств-спецекспортерів Концерну за перше півріччя склав майже $145 млн.

У Концерні зауважили, що, попри світову пандемію, активна робота спецекспортерів дозволила укласти близько 140 експортних контрактів з 36 країнами світу на загальну суму $142 млн. Усього за цей період укладено експортно-імпортних контрактів на $154 млн.

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У ТОП-10 країн - основних імпортерів української продукції, частка експорту яких склала 85%, значаться: Китай, Туреччина, Пакистан, Індія, Йорданія, В’єтнам, Азербайджан, Алжир, Марокко, Ефіопія.

Серед вагомих експортних поставок (понад $5 млн) у першому півріччі 2020 року слід відмітити постачання до КНР обладнання та складових до техніки ВМС, а також надання послуг з R&D за авіадвигунобудівною тематикою, постачання до Туреччини радіолокаційної станції та супутніх товарів, постачання до Йорданії комплектувальних виробів для ракетного озброєння, а також надання послуг з ремонту авіадвигунів для В’єтнаму.

У регіональній структурі міжнародних передач товарів військового призначення переважає Азіатсько-Тихоокеанський регіон – 56% від усіх поставок. Частка європейських країн у регіональній структурі експорту озброєння та військової техніки зросла до 19%, у 2019 році вона становила 13%, а у 2013 році – всього 3%.

Третім географічним ринком вітчизняної продукції військового призначення є Близький Схід та Північна Африка – 18%.

У структурі експорту озброєнь та військової техніки традиційно перше місце займає постачання авіаційної техніки, надання послуг з ремонту і модернізації та постачання запчастин до неї – 30%, сегмент військово-морської техніки склав 25%, бронетанкової техніки та техніки ППО – 16% та 14% відповідно.

Наймасштабніші контракти, укладені у першому півріччі 2020 року, були на постачання систем ППО до країн Європи та Америки, високоточної зброї до однієї з країн Близького Сходу.

Введення основними партнерами України у сфері ВТС карантинних заходів призвело до скасування всіх виставкових заходів, офіційних візитів, більшості зустрічей та переговорів, випробувань та приймально-здавальних робіт, що в свою чергу ускладнило реалізацію укладених контрактів та знизило показники експорту/імпорту продукції та послуг в середньому на третину порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Слід зауважити, що падіння основних показників діяльності торкнулося не тільки українських експортерів, а стало загальносвітовою тенденцією на ринку озброєнь.