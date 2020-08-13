Гречка подешевшала на 7% і дорожчати не буде - експерт

Ціна на гречку в Україні минулого тижня знизилася на 7%, до 15,15 тис грн за тонну, і подорожчання цієї крупи найближчим часом не очікується.

Про це Укрінформу повідомив заступник директора Інституту аграрної економіки Микола Пугачов.

За інформацією Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, в цьому році гречкою засіяно 74 тис. га, на 10 тис. га більше, ніж торік. За пару тижнів розпочнеться збирання урожаю гречки, і на ринок надійде крупа нового урожаю. Близько 500-600 тонн крупи гречаної має поставити на ринок АТ "Аграрний фонд" зі своїх запасів. Вже минулого тижня (3-7 серпня) закупівельні ціни на гречку, за словами заступника директора ІАЕ, знизилися на 7%, до 15,15 тис. грн за тонну. З огляду на це фахівці Інституту аграрної економіки не прогнозують у наступні місяці значного підвищення цін на гречані крупи.

За словами Пугачова, подорожчання гречаної крупи в Україні сталося через запровадження у березні 2020 року карантину, пов’язаного із епідемією COVID-19, що сприяло підвищенню попиту на продовольчі товари. Вже в квітні цього року середні споживчі ціни на крупи гречані зросли на 17,99%. У торговельній мережі гречка пропонувалася за ціною понад 30 грн за кг.

"Підвищення цін обумовлено також тим, що у 2019 році в Україні зібрали рекордно низький урожай гречки – 85 тис. тонн. Це на 38% менше, ніж роком раніше. Головною причиною зменшення обсягів виробництва стало скорочення посівних площ майже удвічі порівняно з попереднім сезоном", - додав науковець.

Також він нагадав, що у минулі роки Україна імпортувала гречані крупи з Казахстану, Росії та Білорусі, які у 2020 році заборонили експорт гречаної крупи.

"Намагаючись відновити баланс на ринку, 2 квітня 2020 року Кабінет Міністрів України заборонив експорт вітчизняної гречки. Цим тимчасовим заходом уряд дав сигнал товаровиробникам, що попит на гречку є високим, то ж варто збільшувати посівні площі під цією культурою", - пояснив Пугачов.

Також, на думку науковців ІАЕ, стримуванню цін сприятимуть не тільки згадані чинники.

"Слід брати до уваги й те, що при збільшенні ціни понад 30 грн за кг суттєво скорочується попит на гречку. Адже при низьких доходах громадяни не в змозі купувати дорогу продукцію. Продавцям доведеться обирати оптимальний рівень ціни, який забезпечить достатньо високий обсяг продажу гречаної крупи і доходів від цього. Крім того, з метою відновлення нормальних умов міжнародної торгівлі та забезпечення продовольчої безпеки Україна продовжує вести переговори з країнами – виробниками гречки щодо зняття заборони на експорт. Це дозволить стабілізувати ситуацію на українському ринку", - підсумував Пугачов.

За даними Держ стату , роздрібні ціни на гречану крупу в липні 2020 року в середньому по Україні зросли у 2,3 раза порівняно із липнем 2019 року, до 37,18 грн за кг.

Також подорожчали хлібобулочні та макаронні вироби. Ціна хлібу пшеничного з борошна вищого ґатунку у липні 2020 року в середньому по країні становила 24,94 грн за 1 кг (на 3,0% більше, ніж роком раніше); хліба пшеничного першого ґатунку — 20,12 грн за 1 кг (на 5,5% більше); хліба житнього та житньо-пшеничного — 21,04 грн за 1 кг (на 3,7% більше); батона — 14,03 грн за 0,5 кг (на 3,4% більше). Макаронні вироби з м’яких сортів пшениці за вказаний період подорожчали на 5,2%, і у липні 2020 року середня ціна на них становила 19,26 грн за кг.

Інші крупи і борошно порівняно із липнем 2019 року подешевшали: пшоно – на 44,0% (до 20,20 грн за кг у липні 2020 року); ячна крупа — на 6,2% (до 11,38 грн за кг). Борошно пшеничне з липня 2019 року зменшилося в ціні на 1,4% і у липні 2020 року в середньому по Україні продавалося по 11,67 грн за кг.