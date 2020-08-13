Реформа ОПК передбачає зміни й у приватному оборонному секторі – Уруський

Запланована реформа оборонно-промислового комплексу передбачає не тільки зміни у Державному концерні Укроборонпром, а й у приватному оборонному секторі.

Про це віцепрем'єр-міністр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський сказав журналістам у рамках робочої поїздки на Харківщину, де він перебуває разом із Прем'єр-міністром, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"З точки зору реформування ОПК – воно полягатиме не тільки у реформуванні державного концерну Укроборонпром, це стосуватиметься і приватного сектору, зрештою, ми потребуємо загальної реформи оборонної промисловості, а не тільки державного сектору. Передбачається, що найближчим часом Верховна Рада розглядатиме проєкти законів, які вже внесені у парламент і підготовлені як урядом, так і народними депутатами і які дозволять відкрити дорогу до процесу реформи ОПК. Це закон про корпоратизацію підприємств, особливості управління у сфері оборонно-промислового комплексу України, і таким чином ми передбачаємо трансформації", - сказав Уруський.

За його словами, відсутність протягом останнього десятиліття дієвого центрального органу виконавчої влади, який би відповідав за формування промислової політики, призвела до тієї хаотичної та безсистемної ситуації, яка утворилася з промисловим виробництвом. "Ми стоїмо на порозі суттєвих змін у плані реформування нашого оборонно-промислового комплексу" - додав урядовець.

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Раніше повідомлялося, що ДК "Укроборонпром" планують розділити на шість самостійних кластерів – вертикально інтегрованих корпорацій, які розвиватимуть окремі напрямки досліджень, розробки, виробництва і збуту продукції оборонного призначення.

За словам Уруського, керівництво та менеджмент ДК "Укроборонпром" змінять найближчим часом.

Литовець Айварас Абромавичус у 2014 році отримав українське громадянство, був міністром економічного розвитку і торгівлі. У червні 2019 року був призначений членом наглядової ради Укроборонпрому, а у вересні того ж року - гендиректором концерну.