Нафта трохи подешевшала через поширення коронавірусу

Ціни на нафту еталонних марок помірно знижуються внаслідок невизначеності ринку на тлі поширення коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість жовтневих ф'ючерсів на Brent на лондонській біржі ICE Futures вранці 13 серпня становить 45,34 до. за барель, що на 0,20% нижче за ціну на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів 12 серпня ці контракти подорожчали на 2,1%, до 45,43 дол. за барель.

Ф'ючерси на WTI на вересень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) 13 серпня знизилися в ціні на 0,16%, до 42,60 дол. за барель. Напередодні вартість цих контрактів зросла на 2,6%, до 42,67 дол. за барель.

Як зазначає агентство S& PGlobal Platts, на нафтовому ринку зберігається велика ступінь невизначеності на тлі триваючого поширення коронавірусу й побоювань з приводу другої хвилі.

"Кількість випадків COVID-19 у світі тепер перевищує 20 млн, тому під час відсутності значного прогресу у вакцині від COVID-19, трейдери все ще стежать за тим, де може з'явитися необхідність нових локдаунів", - сказав аналітик компанії AxiCorp Стівен Іннс.

Не привело до подорожчання нафти і триваюче третій тиждень зниження рівня запасів вуглеводнів і палива у Сполучених Штатах Америки. За даними Міністерства енергетики США, опублікованим 12 серпня, запаси нафти в країні за тиждень, що завершився 7 серпня, знизилися на 4,512 млн барелів. Запаси бензину зменшилися на 722 тис. барелів, дистилятів - на 2,322 млн барелів.

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Експерти, опитані S&P Global Platts, у середньому очікували, що статистика покаже зниження запасів нафти минулого тижня на 4,7 млн ​​барелів. Згідно з їхнім прогнозом, запаси бензину скоротилися на 2,1 млн барелів, дистилятів - на 100 тис. барелів.

Тим часом ОПЕК збільшив оцінку падіння зростання попиту на нафту в 2020 році на 100 тис. барелів за добу порівняно з оцінкою, зробленою місяцем раніше, до 90,6 млн барелів за добу.