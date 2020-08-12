Нафтогаз цьогоріч сплатив майже 80 мільярдів до бюджетів усіх рівнів

Нафтогаз цьогоріч сплатив майже 80 мільярдів до бюджетів усіх рівнів

Укрінформ
НАК "Нафтогаз України" за 7 місяців 2020 року сплатив 77,9 млрд грн до державного та місцевих бюджетів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба компанії.

"За оперативними даними, за січень-липень 2020 року надходження до державного та місцевих бюджетів від Групи Нафтогаз склали близько 77,9 млрд грн (у тому числі залишок дивідендів за результатами 2019 року – 39,6 млрд грн)", - йдеться у повідомленні.

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У Нафтогазі зазначають, що надходження від підприємств Групи Нафтогаз становили понад 17% загальних доходів державного бюджету в січні-липні 2020 року.

Як повідомляв Укрінформ, за результатами 2019 року фактичний сукупний розмір податкових та дивідендних платежів групи до бюджетів усіх рівнів становив 121,4 млрд грн.

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