Уряд змінив положення про Державну регуляторну службу

Кабінет Міністрів змінив Положення про Державну регуляторну службу.

Таке рішення було ухвалене на засіданні уряду, передає кореспондент Укрінформу.

“Необхідність змін постала завдяки прийняттю 2 вересня 2019 Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку ліцензування господарської діяльності", - пояснив рішення у Телеграмі міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов.

За його словами, це дасть змогу врегулювати функціонування експертно-апеляційної ради з питань ліцензування, забезпечити функціонування інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду, врахує зміни, передбачені Законом "Про державну службу", і встановить підстави призначення та звільнення державних службовців.