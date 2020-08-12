Уряд змінив положення про Державну регуляторну службу
Укрінформ
Кабінет Міністрів змінив Положення про Державну регуляторну службу.
Таке рішення було ухвалене на засіданні уряду, передає кореспондент Укрінформу.
“Необхідність змін постала завдяки прийняттю 2 вересня 2019 Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку ліцензування господарської діяльності", - пояснив рішення у Телеграмі міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов.
За його словами, це дасть змогу врегулювати функціонування експертно-апеляційної ради з питань ліцензування, забезпечити функціонування інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду, врахує зміни, передбачені Законом "Про державну службу", і встановить підстави призначення та звільнення державних службовців.