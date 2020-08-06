У липні продукти у світі подорожчали на 1,2% - FAO

Індекс продовольчих цін Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (FAO) виріс в липні 2020 року на 1,2% в порівнянні з попереднім місяцем.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба FAO.

За даними спеціалізованої доповіді організації, середнє значення Індексу продовольчих цін FAO в липні 2020 року становило 94,2 пункту, що на 1,2% більше, ніж в червні 2020 року, і майже на 1,0% вище, ніж в липні 2019 року .

Індекс цін на рослинні олії FAO зріс на 7,6% в порівнянні з його червневим значенням і досяг максимального за останні п'ять місяців рівня: зростання міжнародних котирувань на основні види рослинних олій, зокрема, обумовлений очікуваним зниженням обсягів виробництва, а також активізацією міжнародного попиту .

Значення Індексу цін на молочні продукти минулого місяця збільшилася на 3,5%. Водночас підвищення цін торкнулося всіх вхідних у нього продукти: від вершкового масла і сиру до сухого молока.

Значення Індексу цін на цукор FAO зросло минулого місяця на 1,4 в порівнянні з червнем 2020 року: обнадійливі дані за обсягом виробництва цукру в Бразилії дозволили лише частково нівелювати наслідки зростання цін на енергоносії, а також очікуване падіння виробництва цукру в Таїланді, постраждалому від затяжної посухи.

Індекс цін на зернові практично не змінився в порівнянні з його червневим рівнем: з одного боку, масштабні закупівлі, вироблені Китаєм в Сполучених Штатах Америки, спровокували різке зростання цін на кукурудзу і сорго, з іншого - хороші види на врожай рису в 2020 році привели до падіння цін на цю культуру. Ціни на пшеницю змінилися незначно на тлі уповільнення торгової активності.

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Індекс цін на м'ясо FAO в липні знизився на 1,8% в порівнянні з попереднім місяцем і на 9,2% - в порівнянні з липнем минулого року. Котирування свинини і яловичини в липні знизилися, оскільки імпортний попит в світі залишається нижче від експортного пропозиції, незважаючи на обумовлені пандемією перебої, що спостерігалися в ключових експортуючих регіонах. Ціни на м'ясо птиці збільшилися, що обумовлено скороченням обсягів виробництва в Бразилії через зростання цін на корми і очікуваного падіння попиту в перспективі.