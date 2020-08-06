Фонд держмайна: Збитки держпідприємств за минулий рік - 170 мільярдів

В Україні кожне п'яте державне підприємство є збитковим.

Про це заявив в ефірі телеканалу «ДОМ» заступник глави Фонду державного майна України Костянтин Кошеленко заявив, передає Укрінформ

За його словами, кожне п'яте державне підприємство - збиткове, а загальна сума збитку державних підприємств за 2019 рік - 170 млрд грн. Загальна сума заборгованості із зарплати на цих держпідприємствах складає 2,9 млрд грн.

Заступник голови Фонду держмайна вважає, що ці цифри говорять про те, що раніше управління об'єктами державного майна проводилося неефективно і завдавало шкоду державі.

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«І коли кажуть, що так давайте зробимо його ефективним, це насправді таке лукавство. Тому що ефективні менеджери, у тому числі призначені раніше тими політиками минулих років в чиїхось інтересах, вони і працювали в чиїхось інтересах. Коли державне - воно нічиє. І коли нічиє, то не потрібно його купувати або брати в оренду, щоб заробляти. Досить просто управляти - посадити свого директора, а він забезпечить в кого потрібно закупівлі, кому потрібно - продаж, щось ще підкрутить всередині. І таким чином підприємство, яке може приносити сотні мільйонів, в кращому випадку приносить десятки тисяч. Наприклад, готель "Дніпро" до продажу приніс трохи більше 200 тис. грн прибутку за весь 2019 рік. Інші подібні готелі заробляють десятки мільйонів гривень. Ми розуміємо, що тут було або бездарне управління, або це свідомо гроші виводилися не туди », - заявив Кошеленко.