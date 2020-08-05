В Україні запрацювала найбільша ТЕС на біомасі

В Україні запрацювала найбільша ТЕС на біомасі

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Укрінформ
Найбільша в Україні ТЕС "Аякс — Дніпро" на біомасі потужністю 16 МВт введена в експлуатацію у Дніпрі.

Як передає Укрінформ, про це Біоенергетична асоціація України повідомляє у Фейсбук.

"ТЕС "Аякс — Дніпро" розміщена біля заводу з виробництва соняшникової олії "Потоки" у Дніпрі та має два парових котли (35 т/год. кожен), вироблені на підприємстві "Котлоенергопроєкт", а також паровий конденсаційний турбогенератор SST-300 Siemens електричною потужністю 16 МВт", - йдеться у повідомленні.

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Такої потужності ТЕС на біопаливі поки єдина в Україні, а за технічними та екологічними показниками ця ТЕС може конкурувати з міжнародними аналогами.

Основне паливо — лушпиння соняшника. Проте парові котли можуть працювати на різних видах біомаси: крім лушпиння та пелет із лушпиння соняшника, можна використовувати деревну тріску та відходи від вирощування, транспортування та переробки соняшника.

Проєкт реалізовувався два роки.

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