Суд підтвердив законність аукціону з продажу заводу "Океан"

Південно-західний апеляційний господарський суд підтвердив законність аукціону з продажу цілісного майнового комплексу Миколаївського суднобудівного заводу "Океан".

Як передає Укрінформ, про це повідомила ліквідатор підприємства Ірина Сєрбін на своїй сторінці у Фейсбуці.

"Південно-західний апеляційний господарський суд підтвердив законність аукціону з продажу майна ЦМК ПАТ МСЗ Океан, який відбувся 03.12.2018. <...> Вказане рішення розставляє крапки над "і" в безлічі питань, якими так вміло маніпулювали представники апелянтів, не тільки в господарському, але і в кримінальних процесах. Отже, "Океан" має законного і надійного українського власника Василя Капацину", - написала Сєрбін.

Як повідомляв Укрінформ, 3 грудня 2018 року завод "Океан", який до того кілька років не працював, продали з аукціону за 122 мільйони 195 тисяч гривень. Це була третя спроба продати завод. Перші дві не відбулися через відсутність бажаючих його купити. Його новим власником став миколаївський бізнесмен Василь Капацина. Новий власник погасив майже 100 мільйонів гривень боргів по зарплаті і почав відроджувати виробництво.

13 січня 2020 року за поданням Офісу генерального прокурора Печерський районний суд м. Києва наклав арешт на цілісний майновий комплекс ПАТ "Миколаївський суднобудівний завод "Океан". Завод втратив вигідні контракти і зазнав збитків.

30 липня 2020 року майновий комплекс "Океан" звільнено з-під арешту, який тривав пів року.

Миколаївський суднобудівний завод "Океан" спеціалізується на будівництві та ремонті контейнеровозів, танкерів та інших суден водотоннажністю до 350 тис. тонн. Раніше він був власністю норвезько-російської компанії "Вадан Ярдс Груп АС".