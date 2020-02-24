Чому знову штормить миколаївський «Океан»?

Цілком можливо, що завод збанкрутять і знову зупинять, а люди опиняться на вулиці

Торік, після візиту президента на Миколаївський суднобудівний завод, з’явилася надія, що буде розморожено проєкт будівництва корветів для українського військового флоту, натомість підприємство загрузло в судах та арештах.

Кілька останніх років місто Миколаїв вже не називають столицею кораблів. Але багато хто з місцевих мешканців ще добре пам’ятає, що свого часу тут будували крейсери і навіть авіаносці. Колишні працівники місцевих суднобудівних заводів кажуть: щомісяця зі стапелів сходило по кілька кораблів та суден різного типу – суховантажі, балкери, контейнеровози, танкери. Та, на жаль, за останні роки три колись потужні миколаївські заводи практично нічого не збудували. Тепер навіть отримати замовлення на ремонт судна для них – чимала удача.

Фото: Офіс Президента

Влітку минулого року після візиту на Миколаївський суднобудівний завод президента України Володимира Зеленського з’явилися сподівання, що у Миколаєві розморозять проєкт будівництва корветів для українського військового флоту. Це викликало неабиякий інтерес у місцевих жителів. Адже якби справді так сталося, то це значно пожвавило б економіку міста, багато людей отримали б роботу, а бюджет – податки. На жаль, поки що це залишається лише благим наміром. Можливо, десь у високих владних кабінетах і виношують ці плани, але миколаївцям від них не легше. Вони роз’їхалися по заробітках в інші країни.

Не дивно, що багато хто вже поставив було хрест на миколаївському суднобудуванні. І все ж рік тому знову промайнула надія: найновішу верф – суднобудівний завод «Океан» – придбав місцевий бізнесмен і пообіцяв відродити там виробництво.

ВІДРОДЖЕННЯ ВИРОБНИЦТВА І ЗНОВУ АРЕШТ

Це сталося 3 грудня 2018 року. Завод, який до того кілька років не працював, продали з аукціону за 122,2 мільйона гривень. Це була третя спроба його продати – перші дві не відбулися через банальну відсутність охочих його купити. Його новим власником стало ТОВ «Торговий дім «Аннона», яке пов'язане з відомим миколаївським бізнесменом Василем Капациною. До слова, він і не приховує, що є головним інвестором «Океану».

Василь Капацина

Окрім безпосередньо технічних можливостей з будівництва і ремонту контейнеровозів, танкерів та інших суден водотоннажністю до 350 тисяч тонн, «Океану» належить земельна ділянка площею близько 100 гектарів. А ще – 42 гектари водної акваторії та понад 600 метрів добудованих набережних.

Крім аукціонної ціни, новий власник погасив майже 100 мільйонів гривень боргів із зарплати, яку тут не виплачували роками, і таки почав відроджувати виробництво, хоча, відверто кажучи, спочатку в це мало хто вірив.

За словами Василя Капацини, вже торік у розвиток виробництва було вкладено 1,5 мільйона доларів, у планах на 2020 рік було ще 5 мільйонів доларів. За рік роботи завод відремонтував понад 30 суден, уклав контракти на будівництво барж з Нідерландською компанією Eurobulk, вийшов на співробітництво з державним суднобудівним концерном Італії. Виконуються контракти з ремонту та модернізації суден, йдуть переговори про отримання інших замовлень. Також планувалося залучити підприємство до виконання оборонних контрактів для України.

Наразі на заводі працює 700 людей, дехто з висококваліфікованих працівників повернувся на підприємство із заробітків з-за кордону, бо їм тут пообіцяли роботу й гідну оплату. Місячний фонд заробітної плати наразі становить 12,5 мільйона гривень.

Однак, 13 січня цього року всіх вразила новина: скандально відомий Печерський районний суд м Києва наклав арешт на цілісний майновий комплекс заводу. Причина – розслідування кримінального провадження про доведення до банкрутства, відкритого ще в 2014 році. Наші співгромадяни добре розуміють, що подібні рішення не обіцяють нічого доброго. Отож не дивно, що подія набула широкого резонансу, і не лише у Миколаєві.

Адвокат Сергій Панченко, який представляв інтереси «Океану» в суді, заявив про порушення законодавства при арешті майна підприємства. За його словами, судді Печерського райсуду знадобилося лише 10 хвилин, щоб заарештувати майновий комплекс суднобудівного заводу. «У протоколі судового засідання від 13 січня 2020 року, де було розглянуто і задоволено клопотання представника Офісу генпрокурора, зафіксовано чіткий час та обставини розгляду. Як випливає з документа, суд розглянув заяву без присутності самого прокурора, і щоб розібратися в цій складній справі, йому вистачило 10 хвилин: в 18.30 суд пішов до нарадчої кімнати, а в 18.40 – вийшов із рішенням», – сказав Панченко.

Також адвокат поставив під сумнів дотримання законності процедури, за якою запис про арешт було внесено до державного реєстру майнових прав на нерухоме майно.

За словами Капацини, дивує і той факт, що вже за лічені години рішення суду про арешт майна отримали на електронну пошту всі потенційні і нинішні партнери підприємства, у тому числі й іноземні. Така поспішність наводить на роздуми.

Але сталося, що сталося. Рішення суду обов’язкове для виконання.

З ПРИХОДОМ РОСІЯН «ОКЕАН» ЗБАНКРУТУВАВ

Щоб розуміти все, що відбувається сьогодні з «Океаном», варто зробити невеликий екскурс в історію. Економічний спад 1990-х призвів до того, що цей завод, як й інші миколаївські верфі, опинився «на лопатках». Зникли замовлення, почали накопичуватися борги. «Промінчик світла» з'явився в 2000 році, коли підприємство було приватизовано – його власником став голландський концерн «Damen Shipyards Group». У результаті, за період з 2000 по 2006 рік на підприємстві було побудовано 55 суден для замовників з України, Німеччини, Англії, Норвегії, Нідерландів. Серед них повнокомплектні контейнеровози, балкери, танкери-хімовози і таке інше. У 2006 році власником підприємства стає норвезька фірма «Акер Ярдс АСА». За два наступні роки тут побудували ще 13 суден.

Але вже восени 2008 року 70% акцій заводу купує російський фонд FLC West. І, за дивним збігом обставин, саме з цього моменту на підприємстві починається повільний спад виробництва: будуються, в основному, несамохідні баржі, земснаряди, понтони і т.д. Одночасно розгортається судноремонт. Слід зазначити, що в порівнянні з повнокомплектним танкером або навіть балкером, ця продукція є менш технологічною, а отже, вона дешевша. Стало зрозуміло, що росіяни прагнули вигідніші замовлення забирати собі.

Орієнтація на дешеві замовлення незабаром дала про себе знати – фінансове становище підприємства погіршилося. А далі, витиснувши з «Океану» по максимуму, російські господарі почали банкрутувати завод. Логіка зрозуміла: навіщо російським верфям потрібен конкурент? У них на той час і своїх проблем вистачало – висока собівартість призвела до того, що навіть російські судновласники почали все більше суден замовляти в країнах Азії.

І ось у листопаді 2013 року, коли в Києві вже стояв Майдан, Господарський суд Миколаївської області визнав «Океан» банкрутом. Зроблено було це за позовом фірми, близької до олігарха, відомого своїми проросійськими симпатіями. На майно заводу було накладено арешт, і робота там практично зупинилася. Більшість людей вимушені були шукати кращої долі. Останні 5 років підприємство посідало перші сходинки у рейтингу боржників із зарплати на Миколаївщині.

Паралельно тривала ціла низка судових процесів, під час яких із заводу вивозять все, що має хоч якусь ціну. І тільки в 2018 році суд знімає арешт з майна «Океану», а в грудні того ж року завод продають з аукціону.

За твердженням арбітражного керуючого Ірини Сербін, яка проводила аукціон з продажу цілісного майнового комплексу заводу, «торги були проведені в повній відповідності з законом, вся сума в 122 мільйони гривень була повністю сплачена. Оформлення власності також було проведено за процедурою, визначеною законодавством». Більше того, новий власник слова свого дотримав і розрахувався з багаторічними зарплатними боргами. І ось такий неочікуваний поворот.

Ірина Сербін

Василь Капацина не приховує розпачу. «Миколаївці знають, що з 2012 по 2018 рік завод майже не працював. Ми придбали його на аукціоні цілком законно, поклавши на свої плечі важку ношу. Фахівці знають, що означає відродити суднобудування в сучасних умовах. Нам багато чого вдалося зробити за цей рік і ми заклали хороший фундамент для подальшого розвитку підприємства. І такий удар! Представники бізнесу знають, що в сучасних умовах ситуацію визначають не газ чи нафта, а репутація. І нас якраз ударили по найболючішому. Із 6 контрактів, які у нас були, нині залишився один. Два – зняли, три призупинили. Ніхто не хоче мати справу з підприємством, яке має кримінальну історію», – розповідає бізнесмен.

Він обурюється тим, що, попри неоднозначну ситуацію, його так ніхто і не вислухав, не ознайомився з документами. «Я багато чого робив, щоб мене прийняв генеральний прокурор і вислухав нашу точку зору, але цього не сталося. Натомість, практично на слово повірили представнику колишнього російського власника. Мовляв, тендер проведено з порушеннями і, нічого не перевіривши, на завод наклали арешт. На жодне моє усне та письмове звернення до Офісу генпрокурора я не отримав відповіді. Я запитую: чому прокурори знайшли час і можливість допитати представника російського власника, а відмовилися вислухати вітчизняного інвестора? Чому прокурори взагалі втрутилися в господарський процес?» – каже Капацина.

Він упевнений, що даний арешт майна – не що інше, як добре «спланована спецоперація російського ФСБ й їхніх людей в Україні». Її мета – знищення єдиного значимого вітчизняного суднобудівного активу.

УДАР ПО ІМІДЖУ

А яка ж реакція на цю проблему представників влади? Чіткої відповіді поки що нема. Офіс генпрокурора ніяк не коментує ситуацію. Мовляв, триває слідство. Керівник фракції «Слуга народу» в парламенті Давид Арахамія (до якого звертався власник, бо він є представником Миколаївщини), в інтерв’ю ЗМІ сказав, що до цієї ситуації є маса питань, причому, як до однієї сторони, так і до іншої. А відтак, нехай нею займаються правоохоронні органи.

Давид Арахамія

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков під час недавнього візиту до Миколаєва заявив, що «проблема «Океану» має бути вирішена з урахуванням інтересів і працівників підприємства, й інвесторів».

Дмитро Разумков

Голова Миколаївської облдержадміністрації Олександр Стаднік своїм баченням даної проблеми з миколаївцями так і не поділився. Замість цього, він відвідав Офіс генпрокурора, де, як він сам написав на своїй сторінці в Facebook, «висловив вдячність, що Генеральна прокуратура тримає питання на контролі». У багатьох склалося враження, що губернатор, замість того, щоб відстоювати завод, підігрує генпрокурору.

Більш предметно з цього приводу висловився міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич. За його словами, арешт цілісно-майнового комплексу суднобудівного заводу «Океан» з ініціативи Генпрокуратури – це удар по бізнесу і непоправна шкода репутації від власної держави.

Олександр Сєнкевич

«Ми отримали удар не від держави-агресора, а від своєї країни. Це, фактично, знову зупиняє роботу заводу, зриває всі розпочаті багатомільйонні проєкти. І що найбільш важливо, завдає великої шкоди репутації та іміджу перед зарубіжними партнерами, клієнтами та замовниками», – сказав Сєнкевич.

На його думку, одна державна рука дозволяє — робіть, мовляв, усе, щоб бізнес працював, а друга цей бізнес знищує. «Люди на свій страх і ризик купують підприємство з купою багаторічних боргів і проблем, вирішують їх, запускають завод у роботу, повертають людей на підприємство, отримують замовлення... Так, у правоохоронних органів можуть виникати питання до будь-якого, але чи необхідно було в цих умовах приймати рішення про арешт майна підприємства, чи є це в інтересах держави – знищувати таким чином зростаючий бізнес?» – запитує міський голова.

Він також висловився про необхідність особистого контролю з боку Президента України щодо питання захисту «Океану». «Сьогодні рейдерство переросло на новий рівень. Президент не бачить, що за його спиною відбуваються такі події», – зазначив мер.

На думку голови Миколаївського обкому профспілки працівників суднобудування Володимира Смєлова, арешт майна заводу, як мінімум, загрожує іміджевими втратами. А це значно послабить позиції підприємства на переговорах з потенційними замовниками.

«РУКИ ГЕТЬ ВІД «ОКЕАНУ»!

Не залишилися осторонь проблеми і депутати Миколаївської міської ради. Вони звернулися до президента України з вимогою взяти на особистий контроль ситуацію, яка склалася з ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан» і забезпечити законні права його працівників та власників. Це питання розглядалося на позачерговій сесії міської ради. У своїх виступах депутати не приховували обурення даною ситуацією. Вони говорили, що центральна влада України на словах заохочує інвесторів і навіть пропонує їм «інвестиційних нянь», а на ділі відбувається знищення підприємства, яке намагається відродити суднобудування у Миколаєві. «Нас не треба няньчити, не заважайте працювати», – зазначили депутати. Дехто висловлював відверте нерозуміння того, чому українська влада прислухається до колишніх власників заводу – представників Російської Федерації на прохання яких і було накладено арешт – які довели підприємство до банкрутства. І при цьому відверто ігнорує вітчизняного інвестора, не даючи йому права пояснити свою позицію, адже досі Генпрокуратура так і не допитала нинішнього власника.

Зачепило це питання і пересічних мешканців Миколаєва, які покладали на нову владу чималі очікування. Минулої суботи миколаївці масово вийшли на акцію «Руки геть від Океану», де вимагали від президента Зеленського захистити суднобудівний завод від рейдерів. Виступаючи на мітингу, суднобудівники і ветерани галузі не приховували емоцій.

«Сьогодні на підставі брехливих звинувачень, правоохоронці розслідують сфабриковану кримінальну справу. Завод «Океан» був нахабно атакований рейдерами, поставлено під загрозу зрив контрактів. Уперше за багато років ми маємо пакет замовлень по суднобудуванню, судноремонту, обробці металу, мостобудуванню, робочі отримують стабільну заробітну плату. Я звертаюся до президента Володимира Зеленського: не дайте знищити єдиний в Україні суднобудівний завод», – сказав представник трудового колективу Віктор Вольський.

Володимир Смєлов, Олександр Сєнкевич, Віктор Вольський

Своє перше слово у цій справі вже сказала і Феміда. 14 лютого Господарський суд Миколаївської області визнав проведення аукціону з продажу майнового комплексу ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан» законним.

«Господарський суд підтвердив законність аукціону з продажу ПАТ «Океан», який відбувся 03.12.2018. Всім чотирьом позивачам: ППО «МСЗ «Океан», ТОВ «Океан-Судремонт», Компаніям «Пойзантер Холдінгз ЛТД» «Бельмонт Індастріз Інк» повністю відмовлено в задоволенні їхніх вимог. Це означає, що аукціон проведено з дотриманням усіх законодавчих норм, що і встановлено судом», – зазначила арбітражний керуючий Ірина Сербін, яка відстоює права «Океану» в судах.

За її словами, це було одне з найскладніших судових засідань в її житті. «Не так юридично, бо тут я впевнена в своїй правовій позиції, а, скоріше, емоційно. Цікаво, яку відповідальність понесуть ті, хто нищівно критикував аукціон, хто, вочевидь, увів Офіс генерального прокурора в оману і надав недостовірну інформацію», – зауважила Сербін.

Наразі активи заводу вже понад місяць перебувають під арештом і потенційні партнери побоюються подальшої співпраці. Усе ще тривають інші судові процеси, які можуть розтягнутися надовго. Отож не виключений і найгірший варіант. Адже Кремль намагається добитися успіхів, завдавши максимум шкоди національним інтересам України на різних фронтах, у тому числі й економічному.

У даному випадку це означатиме, що завод «Океан» збанкрутять і знову зупинять, а люди опиняться на вулиці. Після цього, з високою ймовірністю, на миколаївському суднобудуванні можна буде поставити хрест. Бо навряд чи знову швидко знайдуться охочі вкласти гроші в його розвиток.

Алла Мірошниченко, Миколаїв

Фото: Укрінформ, Суднобудівний завод «Океан», НикВести та з відкритих джерел