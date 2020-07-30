Майновий комплекс суднобудівного заводу "Океан" звільнили з-під арешту

Майновий комплекс миколаївського суднобудівного заводу "Океан" звільнено з-під арешту, який тривав понад пів року.

Про це повідомив власник підприємства Василь Капацина у Facebook.

"6 місяців і два тижні завод Океан був під арештом. Ми робили все можливе і неможливе, щоб наблизити день і він настав. Ми отримали рішення Печерського суду Києва, в якому прокуратура не надала доказів, що арешт був потрібний. А саме, твердження про необхідність арешту, на якому так наполягали деякі прокурори, "ґрунтується на припущеннях", - зазначив Капацина.

За його словами, через арешт завод втратив іноземні контракти, які гарантували прихід в Україну понад 218 млн грн інвестицій.

«Ми втратили спеціалістів, миколаївських корабелів, які знову поїхали працювати на іноземні верфі. Ми втратили також генерального директора, на долю якого випало керувати заводом в надскладний час і якому я вдячний за проявлену стійкість і витримку. Ми втратили понад пів року часу.За цей час ми могли збудувати нові судна, дати роботу і гідну зарплатню сотням корабелів, сплатити десятки мільйонів гривень податків. І найважливіше для нас сьогодні – по репутації Океану було завдано нищівного удару», - зазначив власник підприємства.

Він також подякував усім, хто підтримував завод весь цей час.

Як повідомляв Укрінформ, за поданням Офісу генерального прокурора Печерським районним судом м. Києва 13 січня 2020 року накладено арешт на весь цілісний майновий комплекс ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан».

Це завдало удару по іміджу підприємства перед його вітчизняними та іноземними партнерами. Було припинено низку контрактів на суднобудування та судноремонт.

15 лютого сотні миколаївців вийшли на акцію "Руки геть від Океану" на підтримку свого заводу.

3 грудня 2018 року завод «Океан», який до того кілька років не працював, продали з аукціону за 122 мільйони 195 тисяч гривень. Це була третя спроба продати завод. Перші дві не відбулися через відсутність бажаючих його купити. Його новим власником став ТОВ «Торговий дім «Аннона». Новий власник погасив майже 100 мільйонів гривень боргів по зарплаті і почав відроджувати виробництво.

Миколаївський суднобудівний завод «Океан» спеціалізується на будівництві та ремонті контейнеровозів, танкерів та інших суден водотоннажністю до 350 тисяч тонн. Він був власністю норвезько-російської компанії Wadan Yards Group AS.