Арешт майна «Океану» поставив під удар виконання багатомільйонних контрактів – власник

Арешт майна заводу «Океан» поставив під удар виконання контракту на будівництво суден з Нідерландами та багатомільйонні договори на судноремонт.

Про це заявив кореспонденту Укрінформу нинішній власник миколаївського заводу «Океан» Ігор Волошин, коментуючи ситуацію з арештом цілісного майнового комплексу підприємства.

«Те що сталося, це ніщо інше як повна компрометація нашої ділової репутації перед замовниками, контрагентами та діловими партнерами у тому числі з Європи. Адже наразі під удар поставлено виконання контракту на будівництво суден з Нідерландами та багатомільйонні договори на судноремонт. Повторюється історія трирічної давності. Нинішній генпрокурор Рябошапка робить те ж саме, що й свого часу пан Луценко, знищуючи наш завод, який щойно почав ставати на ноги», - сказав Волошин.

За його словами, сьогодні на підприємстві працює біля 600 людей, у листопаді 2019 року на «Океані» відбулася закладка двох суховантажних барж для Нідерландської кампанії Eurobulk. Крім того, завод виконує модернізацію суховантажу класу «ріка — море» за документацією Одеського морського інженерного бюро, тривають ремонтні роботи на інших суднах. Паралельно підприємство погашає старі борги по зарплаті, які колишній власник накопичив за багато років. Наразі залишилося біля 5 відсотків від усієї суми.

Як уже повідомляв Укрінформ, прокурорами Офісу Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом доведення до банкрутства та незаконного заволодіння майном публічного акціонерного товариства «Миколаївський суднобудівний завод «Океан».

За клопотанням прокурора Печерським районним судом м. Києва 13 січня 2020 року у кримінальному провадженні накладено арешт на весь цілісний майновий комплекс публічного акціонерного товариства «Миколаївський суднобудівний завод «Океан».

Як відомо, 3 грудня 2018 року завод «Океан», який вже тривалий час не працював, продали з аукціону за 122 мільйони 195 тисяч гривень. Це була третя спроба продати завод. Перші дві не відбулися через відсутність бажаючих його купити.

Його новим власником став керівник миколаївського ТОВ «Торговий дім «Аннона» Ігор Волошин. Він пообіцяв відродити виробництво і погасити зарплатні борги.

Миколаївський суднобудівний завод «Океан» спеціалізується на будівництві та ремонті контейнеровозів, танкерів та інших суден водотонажністю до 350 тисяч тонн. Він був власністю норвежсько-російської компанії Вадан Ярдс Груп АС.

Заводу належить земельна ділянка площею близько 101 гектарів та ділянка водної акваторії площею 42 гектари.