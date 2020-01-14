Суд арештував майновий комплекс миколаївського суднобудівного заводу “Океан”

Печерський райсуд столиці арештував цілісний майновий комплекс заводу “Океан”.

Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.

“Печерський районний суд міста Києва 13 січня 2020 року у кримінальному провадженні наклав арешт на весь цілісний майновий комплекс публічного акціонерного товариства “Миколаївський суднобудівний завод “Океан”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що арешт накладено у рамках справи про доведення до банкрутства та незаконного заволодіння майном заводу. У повідомленні йдеться, що правоохоронці мають намір притягнути до відповідальності осіб, які штучно довели завод до банкрутства, а також підозрюваних у незаконних оборудках з майном підприємства.

Як повідомлялося, з 2012 року ПАТ Миколаївський суднобудівний завод “Океан” перебуває в складному фінансовому становищі.

У листопаді 2013 року Господарський суд Миколаївської області визнав ПАТ НСЗ “Океан” банкрутом.

У вересні 2016 року Печерський райсуд Києва наклав арешт на рухоме і нерухоме майно заводу. У листопаді того ж року Апеляційний суд Києва скасував це рішення. Ексгенпрокурор Юрій Луценко в вересні 2017 року заявляв про намір повернути в держвласність завод “Океан”.

У серпні 2018 року Міністерство юстиції та Вищий господарський суд України оприлюднили оголошення про продаж відповідно до закону “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” ПАТ Миколаївський суднобудівний завод “Океан” на відкритих торгах за стартовою ціною 1 млрд 818,39 млн грн. За даними ліквідатора, в цій сумі понад 91 млн грн склала заборгованість по заробітній платі підприємства.

У грудні 2018 року цілісний майновий комплекс купило через аукціон ТОВ Торговий дім Аннона за 122,195 млн грн.

Миколаївський суднобудівний завод “Океан” спеціалізується на виробництві і ремонті контейнеровозів, танкерів, буксирів, барж водотоннажністю до 350 тисяч тонн. Підприємство розташоване в південній частині Миколаєва, має відкритий вихід до Чорного моря.