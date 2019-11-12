Миколаївський «Океан» будуватиме баржі для нідерландської компанії

Миколаївський суднобудівний завод «Океан» уклав два контракти на будівництво барж із нідерландською компанією Eurobulk.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив власник підприємства Ігор Волошин.

«Вперше за останнє десятиріччя укладено контракт на будівництво двох суховантажних барж з нідерландською кампанією Eurobulk. Наше підприємство виконає левову частку робіт – близько 80%. Замовнику лишиться самостійно встановити тільки деякі системи електрообладнання», - сказав Волошин.

Довжина кожної баржі становитиме 79 метрів, ширина — 9,6 метра, висота борта — 3,5 метра. Замовлення має бути виконане протягом року. Закладка суден планується на кінець листопада.

Крім того, за словами Волошина, завод виконує ще одне замовлення на модернізацію суховантажу класу «річка — море» за документацією Одеського морського інженерного бюро. Завод виготовить секцію-трюм з люковим закриттям завдовжки понад 20 метрів. На будівництво відведено 140 днів.

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Як уже повідомляв Укрінформ, 3 грудня 2018 року завод «Океан», який вже тривалий час не працював, продали з аукціону за 122,195 млн грн. Його новим власником став керівник миколаївського ТОВ «Торговий дім «Аннона» Ігор Волошин.

Миколаївський суднобудівний завод «Океан» спеціалізується на будівництві та ремонті контейнеровозів, танкерів та інших суден водотоннажністю до 350 тис тонн.