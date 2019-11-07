Україна презентувала технічні новації на виставці суднобудування в Роттердамі

Українські компанії взяли участь і презентували свої розробки та новації у виставці суднобудування Europort у Роттердамі.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Гаазі.

Зокрема, однією з учасниць виставки стала українська компанія Marko Ltd.

“Ми вже 25 років займаємося обслуговуванням флоту. Ми також виробляємо суднове обладнання. Це - системи пожежогасіння, аварійно-рятувальне обладнання, мабуть, ексклюзивно виробляємо такі вироби, як аварійні пластирі, які слугують для того, щоб врятувати судно, закрити якусь пробоїну чи серйозне пошкодження. Ми хочемо привернути увагу не лише до своєї компанії, а й до України як до морської держави, яка здатна надавати якісні послуги”, - сказав генеральний директор Marko Ltd Володимир Коваль.

Його компанія знаходиться в Одесі, має підрозділи в Києві та Дніпрі. Також працювали в Криму, але довелося припинити діяльність після анексії, зазначив він.

Виставка суднобудування EUROPORT / Фото: Ірина Драбок. Укрінформ

Коваль також наголосив, що його компанія готова взяти активну участь у великому проєкті під назвою Міжнародний водний шлях (МВШ) E40.

“Це така артерія, яка б дозволила розвантажити автомобільні шляхи, залізничне сполучення від значної кількості вантажів. В цьому проєкті дуже багато зацікавлених сторін як у Європі, так і в Україні. На мій погляд, це колективна праця. Ми зі свого боку можемо допомогти будувати судна”, - сказав він.

Читайте також: Майже 50 людей хочуть стати гендиректором підприємства Укроборонпрому

Також участь у виставці бере українська компанія “Інтелектуальні морські технології”, яка на ринку програмного забезпечення вже близько 20-ти років. Серед користувачів розробленого компанією програмного забезпечення ShaftDesigner є класифікаційні товариства, суднобудівні та судноремонтні заводи, сервісні компанії з держав Євросоюзу, Сполучених Штатів Америки, Канади, Австралії, Японії, Китаю та багатьох інших.

“Судна будуються за правилами класифікаційних товариств, які мають вимоги до валопроводу (валопровід на судні служить для передачі енергії від головного двигуна до гребного гвинта — ред.), і згідно з цими вимогами повинні бути проведені розрахунки центрування і вібрації валопроводу, які доведуть, що валопровід буде забезпечувати певний рівень надійності під час експлуатації судна. Для цього і використовується наше програмне забезпечення ShaftDesigner, у яке можна ввести всі необхідні вихідні дані про судно та валопровід, провести розрахунки для всіх експлуатаційних станів судна і створити звіт, який буде мати всі результати, які вимагає класифікаційне товариство стосовно валопроводу від суднобудівника або судноремонтника, щоб ввести судно до експлуатації. Окрім розробки програми ShaftDesigner, наша компанія також виконує відповідні розрахунки для замовників з багатьох країн світу”, - зазначив керівник проєкту Роман Батрак.

Читайте також: США запустили у космос ракету Antares з українською конструкцією

У своїй команді “Інтелектуальні морські технології” також мають науковців, які працюють над розробкою нових методів розрахунків і технологій, що допоможуть зробити суднові валопроводи більш надійними.

“Наша компанія займається науковими розробками для того, щоб можна було досліджувати, як буде поводити себе валопровід у різних експлуатаційних умовах. У нас є ряд науковців, які розробляють методи для розрахунку валопроводів, яких ще немає у світі. Наприклад, зараз ми працюємо над методом, який зможе визначити приблизний час, коли валопровід може вийти з ладу, що допоможе проєктувати його з максимальним експлуатаційним терміном”, - сказав науковий співробітник Олександр Урсолов.

На виставці Україну також представила “Європейська мережа підприємств”, яка допомагає молодим українським компаніям знаходити партнерів і виходити на європейський ринок. Україна приєдналась до Європейської мережі підприємництв (EEN-Enterprise Europe Network) в червні 2017 року. До складу консорціуму увійшли 7 організацій, серед яких приватні та державні установи, а також наукові організації.

“Всі, хто бажає виходити на європейські ринки зі своєю продукцією або шукають партнерів, можуть до нас звертатися. Потрібно заповнити спеціальну форму англійською і розповісти про свою компанію, що пропонує і який вид співпраці шукає. Якщо діяльність відповідає головним вимогам мережі, компанія потрапляє в онлайн базу. Це як безкоштовний онлайн майданчик, де компанії з 70-ти країн можуть знайти пропозицію”, - пояснила експерт EEN консорціуму Наталія Скічко.

Нідерланди – всесвітньо відомий центр морської торгівлі та загальноєвропейський транспортний хаб, який завдяки розвиненим внутрішнім водним шляхам, високоякісним автодорогам та сучасній залізниці забезпечує найкращі можливості для ефективних мультимодальних перевезень.

Нідерландський досвід з управління водним транспортом (морським та річним) дуже важливий для України, зокрема, у питанні побудови сучасної інфраструктури, логістики у сфері розвитку внутрішніх водних шляхів, портового господарства, оскільки у контексті великого проєкту Міжнародний водний шлях (МВШ) E40 йдеться про відновлення широкомасштабного судноплавства по Дніпру, в тому числі з урахуванням реалізації “Ініціативи з розвитку Дніпра”. Це поєднання, власне, Чорного, Балтійського морів через Дніпро, Прип’ять, Віслу, як традиційний торговельний маршрут.