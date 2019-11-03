США запустили у космос ракету Antares з українською конструкцією

Україна та США реалізували ще один успішний проєкт у сфері мирного дослідження космосу - запуск ракети-носія “Antares”.

Про це повідомило у Facebook Посольство України у США.

"Запуск було здійснено 2 листопада з космодрому NASA «Уоллопс Айленд» (шт. Вірджинія, США). Ракета-носій створена для доставки модуля «Сігнус», який має доправити вантаж до Міжнародної космічної станції", - йдеться у повідомленні.

Як поінформували у посольстві, це проєкт, над яким вже кілька років спільно працюють американські та українські космічні підприємства.

"Antares" створений американською корпорацією «Нортроп Грумман» за участю іноземних партнерів, у тому числі українських підприємств. Зокрема, головна конструкція першої ступені, яка виводить ракету на орбіту, розроблена конструкторським бюро "Південне" та виготовлена на "Південному машинобудівному заводі ім. Макарова" у співпраці з українськими компаніями.

Як повідомляв Укрінформ з посиланням на NASA, американський вантажний космічний корабель Cygnus успішно вийшов на орбіту після відділення від другого ступеня ракети-носія Antares.

Фото: Посольство України у США, Фейсбук