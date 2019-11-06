Майже 50 людей хочуть стати гендиректором підприємства Укроборонпрому

Майже півсотні людей мають бажання обійняти посаду гендиректора миколаївського НВКГ «Зоря»-«Машпроект», і лише 9 претендентів мають досвід роботи в міжнародних компаніях.

Про це повідомляє пресслужба Укроборонпрому у Facebook.

«Всього подано 48 заяв бажаючих очолити НВКГ «Зоря»-«Машпроект», з них 9 претендентів мають досвід роботи в міжнародних компаніях, ще 14 – володіють англійською мовою. 27 чоловік мають вік понад 45 років», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, Укроборонпром оголосив відбір кандидатів на посаду генерального директора миколаївського державного підприємства НВКГ «Зоря»-«Машпроект».

"Зоря-Машпроект" - один з лідерів світового газотурбобудування. Понад 90% його продукції йде на експорт. Тут проєктують і виготовляють турбіни для кораблів, суден, електроенергетики, газотранспортних магістралей. Продукція комплексу поставляється в Індію, Китай, В'єтнам, Сінгапур, Південну Корею, Іран та інші країни.

Досі НВКГ входило до переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації. Але після того, як Верховна Рада України 2 жовтня визнала таким, що втратив чинність "Закон України про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації", це підприємство може бути невдовзі приватизоване.