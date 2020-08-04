Експорт зернових та зернобобових скоротився на 36%

З початку 2020/2021 маркетингового року (МР; розпочався 1 липня) по 3 серпня Україна експортувала 2,52 млн тонн зернових та зернобобових, що на 36,3% менше, ніж на аналогічну дату 2019/2020МР.

Як передає Укрінформ, відповідні дані надав інформаційно-аналітичний портал АПК.

Зокрема, з 1 липня по 3 серпня 2020 року було експортовано 1,26 млн тонн пшениці (на 11,2% менше, ніж на аналогічну дату минулого МР), 838 тис. тонн ячменю (на 12,5% менше), 425 тис. тонн кукурудзи (у 3,7 раза менше). Експорт борошна за вказаний період скоротився на 30,0%, до 19,1 тис. тонн.

Як повідомляв Укрінформ, згідно із даними Держмитслужби, за 2019/2020 маркетинговий рік на зовнішні ринки поставлено 57,2 млн тонн зернових, зернобобових та борошна, що на 6,8 млн тонн більше, ніж за 2018/2019 МР, коли експорт вказаної продукції становив 50,4 млн тонн.