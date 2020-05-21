На Сумщині озимі культури загинули на площі 1,7 тисячі гектарів - ОДА

На Сумщині через несприятливі кліматичні умови на площі 1,7 тисячі га зафіксована загибель озимих культур.

Про це під час брифінгу повідомив директор департаменту агропромислового розвитку Сумської ОДА Олександр Маслак.

«За наявною інформацією, по сільськогосподарських підприємствах Буринського, Глухівського, Лебединського, Недригайлівського, Охтирського та Шосткинського районів загинуло озимих культур на площі 1783 гектари. На компенсацію втрат, пов’язаних із загибеллю озимих культур, відповідно до складених актів обстеження посівів, до Мінекономіки подано інформацію по Лебединському та Буринському районах», - розповів Маслак.

За його словами, у зв’язку з низьким у порівнянні з минулими роками температурним режимом нинішньої весни, очікується, що у цьому році врожайність озимих культур на Сумщині буде приблизно на 15 відсотків нижчою за минулорічну.

Директор департаменту зауважив, що Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України у зв’язку з урахуванням норм Порядку використання коштів резервного фонду бюджету, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 29 березня 2002 року № 145 розроблено алгоритм отримання сільськогосподарськими підприємствами коштів резервного фонду бюджету у разі виникнення надзвичайної ситуації техногенного чи природного характеру, яка завдала шкоди посівам, або призвела до їх загибелі.

Відповідно до пункту 11 Порядку кошти із резервного фонду бюджету суб’єктам господарської діяльності недержавної форми власності виділяються через головних розпорядників бюджетних коштів лише на умовах повернення.

Однією із умов виділення коштів є відсутність заборгованості регіону перед резервним фондом бюджету.

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Як повідомляв Укрінформ, під посівами зернових культуру 2020 роціі в регіоні зайняті 1 мільйон 172 тисячі га ріллі, що на рівні минулорічних показників.

Площі під зерновими та зернобобовими культурами становлять 661 тис. гектарів, з них ярі зернові та зернобобові культури – 487,1 тис. га, в тому числі ранні зернові та зернобобові – 65,2 тис. га.

Фахівці прогнозують, що у поточному році валовий збір зерна на Сумщині сягне понад 4 мільйона тонн, що дорівнює минулорічному показнику.