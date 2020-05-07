Озимина на Тернопільщині добре перенесла погодні катаклізми

У Тернопільській області усупереч деяким песимістичним прогнозам, озимі культури перезимували добре, не дивлячись на суху минулорічну осінь і такі ж безводну зиму й весну.

Про це кореспонденту Укрінформу у коментарі про хід весно-польових робіт розповів директор департаменту агропромислового комплексу Тернопільської ОДА Володимир Стахів.

"Скажу відверто, мало хто сподівався, що з озимими культурами все буде гаразд. Минулорічна осінь – суха, зима – безсніжна, березень, квітень – ні каплі дощу. Тільки перші дні травня, по суті, врятували те, що посіяли торік. Озимі культури зійшли і на сьогоднішній день вони у нормальному, навіть – хорошому стані, підживлені. Буквально оті 3-4 дні, коли випадали дощі, суттєво виправили ситуацію У всіх категоріях господарств озимина зійшла, а це – 219 тис. га, це маже стільки, як торік", - сказав Стахів.

При цьому, додав він, не все так ідеально. Загинуло майже 4, 5 тис. га ріпаку, проте це можна виправити - на цих площах ріпак пересіють.

"Є, зрозуміло, і дещо зріджені посіви озимини, але це не проблема, вона суттєво не вплине на урожай. Ось мої колеги із Одеської області казали, що у них проблема – майже 500 тис. га прийдеться пересіювати озимини. А у нас тільки отих 4.5 тис. га ріпаку не зійшло, але це все буде виправлено. Ми знаємо, держава шукає можливість якось підтримати тих, хто потерпів із посівами. Але як показує досвід, цей процес відшкодування довгий й складний – комісії, перевірки, уточнення, протоколи, засідання, рішення... Кажуть, що нібито мають компенсувати по 2 тис. грн за гектар втрачених посівів, але не знаю, чи так буде в реальності. Банально не вистачить виділених грошей, аби компенсувати оті всі втрати», - розповідає керівник аграрної галузі Тернопільщини.

Щодо ярих культур, то тут темпи посівної досить високі.

«На сьогодні майже 87 відсотків запланованих площі засіяли ярими культурами. Це – близько 470 тис. га із прогнозованих 530 тис. га плантацій», - додав Стахів.

Торкаючись ситуації із сівбою цукрових буряків, він зауважив, що в останні роки аграрії Тернопільщини не поспішають віддавати поля під цю, десятиліттями традиційну на Тернопільщині, технічну культуру.

Виявляється, сільгоспвиробники уже кілька років поспіль потрапляють у ситуації, коли вони, сіючи цукрові буряки, не знають, як поведуть себе директори цукрових заводів, яку запропонують ціну за сировину, зрештою, якою буде вартість цукру у новому сезоні. До речі, цукрових підприємств в області меншає мало не щороку. Нині тут поки що діє 4 із колись 9-ти цукрових заводів – у Хоросткові, Чорткові, Козові та Збаражі.

Узагалі, підкреслив Стахів, цукрова галузь в останні роки переживає щораз важчі сезони. Деякі області щороку скорочують посіви цукрових буряків не на одну тисячу гектарів, Наприклад, Тернопільщина, як і Хмельниччина, торік втратила по 10 тис. га посівних площ цукрових буряків. Аграрії просто не сіють цю технічну культуру, затрати на яку досить високі.

Але, попри це, цукрові буряки у Тернопільській області вже дали перші сходи, вони добре зійшли на усіх 17 тис. га посівів.

У коментарі Стахів торкнувся і теми виплат заробітних плат у карантинний період. А вона одна з найвищих серед інших сфер області – у середньому більш як по 11 320 грн щомісяця отримують майже 14 тис осіб, зайнятих в аграрній сфері Тернопільщини.

"У нас вже останніх три роки немає затримок із виплатою заробленого, навіть і в таких особливих умовах, коли відбувається сівба, під час карантину. Аграрії дотримуються усіх вимог епідеміологів, намагаються менше контактувати, відмінили виїзне харчування, дякувати Богу, хворих на коронавірус серед них немає. А самі аграрії не стоять осторонь цієї ситуації. Дуже допомагають", - наголосив директор департаменту агропромислового комплексу Тернопільської ОДА.

За його словами, по 200 - 300 тис. грн перераховували лікарням. А одне із господарств у Підволочиському районі за 1 млн 300 тис. грн придбало і передало місцевій лікарні ШВЛ. "А щодо завершення комплексу весняно-польових робіт, то головне, аби ще дощ випав, помірний. Бо в одних районах, як от, Чортківському - злива, а в інших – ледь-ледь покапає і на тому кінець. Скажу відверто, аграрії працюють на повну, роблять усе від них залежне, аби завершити весняно-польові роботи та багато залежить не від них, а від погоди», - розповів Стахів.

Як повідомляло агентство, в Україні завершили сівбу ранніх ярих культур, продовжується посів пізніх культур. Польові роботи проведені на площі 11,2 млн га, що становить 72% до прогнозу посіву (15,5 млн га).

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За оновленим прогнозом Мінекономіки, згідно з даними регіонів, посівна площа основних культур збільшиться на 600 тис. га порівняно з 2019 роком, та становитиме 15,5 млн га.

За даними Гідрометцентру, дощі у перших числах травня зняли стрес засухи в багатьох районах північно-західної половини країни. Проте, Запорізька (крім східних районів), Миколаївська (крім північних) Херсонська, Одеська (за винятком деяких центральних районів, де відмічалися потужні зливи) залишилися майже сухими.

Значно покращилася ситуація із запасами вологи у Черкаській, Київській, Житомирській, Чернігівській, Хмельницькій, Тернопільській, Львівській, Рівненській, Вінницькій областях, нерівномірно – у Полтавській та Харківській областях.