Українські аграрії завершили посів ранніх ярих культур

Агоровиробники завершили посів ранніх ярих культур, посів пізніх культур продовжується.

Про це повідомляє Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства у Facebook.

"У період 23.04 – 04.05 аграрії посіяли 3,5 млн га ярих зернових, зернобобових та технічних культур. Станом на 4 травня завершена сівба ранніх ярих культур, разом з тим, продовжується посів пізніх культур. Польові роботи проведені на площі 11,2 млн га, що становить 72% до прогнозу посіву (15,5 млн га)", - ідеться в повідомленні.

За даними Мінеконорозвитку, посіяно:

ярої пшениці – 181,5 тис. га із прогнозованих 184,5 тис. га;

ярого ячменю – 1,46 млн га із 1,51 млн га;

кукурудзи – 3,95 млн га із 5,38 млн га;

цукрових буряків – 179 тис. га із 209 тис. га;

соняшнику – 4,4 млн га і з 6,2 млн га;

сої – 545 тис. га з прогнозованих 1,44 млн га.

Зазначається, що лідерами за темпами сівби цього тижня були агровиробники Кіровоградської (+450 тис. га), Дніпропетровської (+407,09 тис. га), Полтавської (+321,75 тис. га), Харківської (+311 тис. га) та Хмельницької (+234 тис. га) областей.

За оновленим прогнозом Мінекономіки, згідно даних з регіонів, посівна площа основних культур збільшиться на 600 тис. га, порівняно з 2019 роком та становитиме 15,5 млн га. У структурі посівів ярої групи за прогнозами збільшиться частка кукурудзи та соняшнику, зменшиться ячменю, сої та цукрового буряку.

Водночас у міністерстві поінформували, що, за даними Гідрометцентру, дощі у перших числах травня зняли стрес засухи в багатьох районах північно-західної половини країни. Проте Запорізька (крім східних районів), Миколаївська (крім північних) Херсонська, Одеська (за винятком деяких центральних районів, де відмічалися потужні зливи) залишилися майже сухими.

Значно покращилася ситуація із запасами вологи у Черкаській, Київській, Житомирській, Чернігівській, Хмельницькій, Тернопільській, Львівській, Рівненській, Вінницькій областях, нерівномірно – у Полтавській та Харківській областях.