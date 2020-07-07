Україна оновила рекорд із експорту зерна - 57,2 мільйона тонн

У 2019/2020 маркетинговому році (МР) Україна оновила рекорд з експорту зернових – 57,2 млн тонн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства із посиланням на офіційні дані Державної митної служби.

"За даними Держмитслужби за результатами 2019/2020 маркетингового року на зовнішні ринки поставлено рекордні 57,2 млн тонн зернових, зернобобових та борошна, що на 6,8 млн тонн більше ніж минулого МР, коли експорт склав 50,4 млн тонн", - йдться у повідомленні.

Загалом зернових і зернобобових експортовано 56,7 млн тонн, з яких:

пшениця і суміш пшениці та жита – 20,5 млн тонн;

ячмінь – 5,08 млн тонн;

жито – 8,2 тис. тонн;

кукурудза – 30,3 млн тонн;

інші зернові та зернобобові – 791 тис. тонн.

Борошна експортовано 334,2 тис. тонн, з яких:

борошно пшеничне або суміші пшениці та жита (меслину) – 331,7 тис. тонн;

борошно інших зернових культур – 2,5 тис. тонн.

Як повідомляв Укрінформ, за офіційними даними Державної фіскальної служби, за результатами 2018/2019 маркетингового року на зовнішні ринки поставлено рекордні 50,4 млн тонн зернових, зернобобових та борошна, що на 9,5 млн тонн більше, ніж у попередньому МР, коли експорт становив 40,9 млн тонн.

Читайте також: Мінекономіки підписало з учасниками зернового ринку меморандум про узгодження позицій

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства підписало Меморандум про узгодження позицій з учасниками зернового ринку України на новий 2020/2021 маркетинговий рік, що розпочався 1 липня.