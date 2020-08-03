Кабмін зняв заборону на експорт масок і респіраторів

Заборону на експорт засобів індивідуального захисту, що діяла в Україні у зв‘язку із коронавірусом, знято.

Як передає Укрінформ, про це повідомив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі сільського господарства Тарас Качка у Фейсбук.

«Заборону на експорт засобів індивідуального захисту знято. Це остання заборона на експорт, яка діяла у зв‘язку із коронавірусом… Мінекономіки і МОЗ дійшли згоди, що на сьогодні можна відійти від заборони до моніторингу експорту. Уряд підтримав це рішення. Відтак 1 серпня строк дії заборони сплив і не був продовжений», - написав він.

Як повідомлялося, уряд у березні заборонив експорт товарів протиепідемічного призначення, серед яких маски та респіратори, з метою запобігання поширенню на території України коронавірусу.

Станом на 3 серпня в Україні підтверджено 73 158 випадків COVID-19, з них 1738 летальних, 39 876 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 990 нових випадків.