Укрспецекспорт виконав два контракти для правоохоронців та ЗСУ

Державна компанія "Укрспецекспорт", що входить до складу ДК "Укроборонпром", завершила виконання контрактів в рамках державного оборонного замовлення та поставила продукцію військового призначення для одного з правоохоронних органів і Збройних сил України.

Про це з посилання на директора Укрспецекспорту Вадима Ноздрю повідомила пресслужба концерну.

"Нещодавно, в рамках виконання державного оборонного замовлення, "Укрспецекспорт" доставив з однієї з країн-членів НАТО важливі вироби військового призначення, які отримав один з правоохоронних органів України. Також ми поставили для нашого війська високоточні керовані боєприпаси з Європи і продовжуємо поставки продукції в одну зі спецслужб України. Відтак, контракти в рамках ДОЗ виконуються вчасно і у повному обсязі, хоча економічні умови для цього наразі не найкращі", – цитує Ноздрю пресслужба.

Як зазначається, поставки продукції відбуваються у складних умовах світової пандемії та карантинних обмежень, а закриття кордонів суттєво ускладнило зовнішньоекономічні зв’язки та відобразилося на обсягах експорту українського озброєння та військової техніки, пояснюють в "Укрспецекспорті".

Водночас експортери "Укроборонпрому" продовжують вчасно виконувати зобов’язання по зовнішнім контрактам і коронавірус не став перешкодою для виконання державного оборонного замовлення підприємствами-учасниками УОП. Ноздря запевнив, що у нових реаліях компанія знайшла можливості та інструменти так само успішно працювати з міжнародними партнерами для зміцнення обороноздатності нашої країни, як це було до пандемії.