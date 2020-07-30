Ринок китайських нових легкових авто в Україні за пів року зріс на 20%

В Україні за січень-червень 2020 року придбано і зареєстровано на 20% більше китайських нових легкових автомобілів ніж за аналогічний період минулого року і їх частка на українському ринку зросла до 3,6%.

Про це повідомляє Асоціація автовиробників України (Укравтопром).

"Незважаючи на те, що ринок нових легкових автомобілів в Україні в порівнянні з першим півріччям 2019 року зменшився на 4%, про що вже писав Укравтопром, продажі китайських автомобілів на ньому ростуть. Так, з початку року українці придбали і зареєстрували понад 1,3 тис. нових легковиків з Піднебесної, що на 20% більше, ніж рік тому. В результаті частка китайських машин на ринку нових легкових авто збільшилася з 2,8% до 3,6%", - йдеться в повідомленні.

Більше 90% реалізованих в Україні в цьому році китайських автомобілів припало на три бренди: CHERY (793 шт.), HAVAL (306 шт.) і FAW (124 шт.).

Найпопулярнішим автомобілем китайського виробництва став CHERY Tiggo 2. З січня по червень цей субкомпактний кросовер вибрали 375 покупців.

На другому місці так само представник сімейства CHERY – Tiggo 7, в активі якого 227 реєстрацій за півроку.

Замикає лідерську трійку з результатом 202 продажі середньорозмірний кросовер HAVAL H6.

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Як повідомляв Укрінформ, в Україні за січень-червень 2020 року придбано і зареєстровано близько 37,1 тисяч нових легкових автомобілів, що на 4% менше, ніж за аналогічний період минулого року.