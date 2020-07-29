Україна запропонувала Єгипту новий формат економічної співпраці й розглянути можливість укладення двосторонньої преференційної торговельної угоди.

Про це йшлося під час телефонної розмови міністрів закордонних справ України Дмитра Кулеби та Єгипту - Самеха Шукрі, повідомляє пресслужба українського МЗС.

«Ми націлені на суттєве збільшення обсягів двостороннього товарообігу, який за результатами минулого року склав понад 2,6 млрд дол. США. Для цього ми запропонували єгипетській стороні новий формат економічної співпраці, а саме розглянути можливість укладення двосторонньої преференційної торговельної угоди», - зазначив Кулеба.

Міністри також обговорили спільні зусилля, спрямовані на диверсифікацію співробітництва у торговельно-економічній, інвестиційній, туристичній та гуманітарній сферах.

Співрозмовники також відзначили суттєвий прогрес, досягнутий останніми роками у політичній площині, та обговорили конкретні подальші кроки для обміну візитами на високому та найвищому рівнях.

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Кулеба наголосив на важливості забезпечення висхідної динаміки двосторонніх відносин та запросив єгипетського колегу відвідати з офіційним візитом нашу державу після покращення епідеміологічної ситуації.

Очільники МЗС окремо зупинилися на поточному стані двосторонньої договірно-правової бази та домовилися сприяти її розширенню.

У МЗС додали, що Єгипет – ключовий економічний партнер України на Африканському континенті. Загальний обсяг торгівлі товарами і послугами між Україною та Єгиптом у 2019 році становив 2,631 млрд дол. США, за 5 місяців поточного року цей показник перевищив 1 млрд дол. США.

У 2019 році Єгипет відвідало 1,49 млн українських туристів. За цим показником Україна посіла друге місце після Німеччини.