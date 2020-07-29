МХП відкрив новий ринок експорту — Перу

Агроіндустріальний холдинг МХП відкрив новий стратегічний експортний напрям — Перу.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

«Агроіндустріальний холдинг МХП відкрив новий стратегічний експортний напрям — Перу. Зараз до країни прямує вантаж із 60 тоннами курячого жиру ІІІ категорії. Це перший в історії Україні експорт до Перу», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що довготривалі перемовини, акредитація експортних потужностей переробних комплексів птахофабрик, акцептування взірців курячого жиру в незалежних лабораторіях Перу, а також вичерпний перелік нових досліджень у державних лабораторіях України — все це дозволило МХП здійснити перший експорт в історії України на ринок Перу.

«МХП завжди ставить масштабні цілі і надає всі інструменти для їх успішної реалізації. Одним з визначальних OKR (від англ. Objectives and Key Results «цілі та ключові результати») нашого напрямку в Агродепартаменті на цей рік — розширення географії експорту продуктів переробки. Нові амбітні цілі, поставлені перед відділом, визначили вектор нашого розвитку і спонукали до найсміливіших угод, однією з них стала угода з Перу. Зараз плани з експансії продуктів тваринної переробки МХП дуже великі, тому важелів для розвитку економіки України у сфері експортних операцій у МХП вдосталь», — зауважив начальник відділу експорту продуктів переробки МХП Максим Гузєв.

Пресслужба компанії уточнює, що контейнерна партія у 60 тонн курячого жиру ІІІ категорії, була реалізована на експорт і нині перетинає Атлантику у напрямку транзитного порту в Колумбії, це 10 600 км, або 50 днів транзитного часу. Кінцевий пункт призначення і розвантаження партії — порт Каллао, Перу.

«Перша відправка курячого жиру до Перу по ступені відповідальності була схожа на запуски Space X у відкритий космос, але досвід і професійність команди зіграли значущу роль у реалізації даного проєкту. Це плід праці великої кількості людей з різних відділів та управлінь і, звісно ж, наполегливість експортного напрямку. Командна робота в МХП — завжди ключ до успіху! Пишаюсь нашим черговим проєктом і з нетерпінням очікую на нові виклики», — розповіла провідний менеджер відділу експорту продуктів переробки МХП Ірина Воробйова.

В агрохолдингу також зазначають, що МХП вже довгий час експортує курячий жир до Польщі та продає його на внутрішньому ринку України. Також цього року були налагодженні поставки до Литви, Нідерландів та Швеції.

Як повідомлялося, за результатами 2019 року МХП збільшив свій експорт на 25%.

Фото: МХП