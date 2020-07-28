Експорт курятини до ЄС, країн Близького Сходу та СНД відновили в повному обсязі – МХП

Експорт курятини до ЄС, країн Близького Сходу та СНД відновили в повному обсязі – МХП

Укрінформ
Експорт курятини з України до Європейського Союзу, країн Близького Сходу та СНД відновлено в повному обсязі.

По це Укрінформу повідомили в МХП.

«Спалах пташиного грипу H5N1 в Україні (Вінницька область) був оголошений у I кварталі 2020 року та спричинив тимчасове припинення експорту з України до ЄС (відновлено на початку березня 2020 р.), Саудівської Аравії та інші ринки Близького Сходу (відновлено у лютому та березні 2020 р.), а також в країни СНД (відкрились з травня 2020 р.)», - йдеться в повідомленні.

У холдингу зазначили, що зменшення використання потужностей комплексів птахівництва було продиктовано несприятливими економічними умовами, але тепер виробництво повністю відновлено.

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«З метою пом'якшення несприятливого впливу на діяльність та рентабельність МХП керівництво компанії прийняло рішення зменшити використання потужностей комплексів птахівництва приблизно на 10% (з лютого до кінця березня 2020 р.). З початку квітня всі виробничі потужності птахівництва компанії знову працюють на повну потужність», - поінформували в МХП.

Зазначається, що загальні обсяги виробництва курятини МХП в ІІ кв. 2020 р. залишились відносно стабільними та склали 181 291 тонн (ІІ кв. 2019 р.: 182 306 тонн), та приблизно на 2% вище у порівнянні з І кв. 2020 р. (178 640 тонн). У І півріччі виробництво курятини зросло на 2% та склало 359 931 тонн (І півріччя 2019 р.: 353 578 тонн).

МХП – провідний виробник курятини в Україні з найбільшою часткою на ринку, а також на Балканах та в ЄС. МХП володіє та контролює всі етапи виробництва курятини: від вирощування зернових та олійних культур, виробництва комбікормів до виробництва інкубаційних яєць та вирощування бройлерного поголів’я, переробки, збуту, дистрибуції та продажу м’яса птиці.

Фото з відкритих джерел

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