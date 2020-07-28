Експорт курятини до ЄС, країн Близького Сходу та СНД відновили в повному обсязі – МХП

Експорт курятини з України до Європейського Союзу, країн Близького Сходу та СНД відновлено в повному обсязі.

По це Укрінформу повідомили в МХП.

«Спалах пташиного грипу H5N1 в Україні (Вінницька область) був оголошений у I кварталі 2020 року та спричинив тимчасове припинення експорту з України до ЄС (відновлено на початку березня 2020 р.), Саудівської Аравії та інші ринки Близького Сходу (відновлено у лютому та березні 2020 р.), а також в країни СНД (відкрились з травня 2020 р.)», - йдеться в повідомленні.

У холдингу зазначили, що зменшення використання потужностей комплексів птахівництва було продиктовано несприятливими економічними умовами, але тепер виробництво повністю відновлено.

«З метою пом'якшення несприятливого впливу на діяльність та рентабельність МХП керівництво компанії прийняло рішення зменшити використання потужностей комплексів птахівництва приблизно на 10% (з лютого до кінця березня 2020 р.). З початку квітня всі виробничі потужності птахівництва компанії знову працюють на повну потужність», - поінформували в МХП.

Зазначається, що загальні обсяги виробництва курятини МХП в ІІ кв. 2020 р. залишились відносно стабільними та склали 181 291 тонн (ІІ кв. 2019 р.: 182 306 тонн), та приблизно на 2% вище у порівнянні з І кв. 2020 р. (178 640 тонн). У І півріччі виробництво курятини зросло на 2% та склало 359 931 тонн (І півріччя 2019 р.: 353 578 тонн).

МХП – провідний виробник курятини в Україні з найбільшою часткою на ринку, а також на Балканах та в ЄС. МХП володіє та контролює всі етапи виробництва курятини: від вирощування зернових та олійних культур, виробництва комбікормів до виробництва інкубаційних яєць та вирощування бройлерного поголів’я, переробки, збуту, дистрибуції та продажу м’яса птиці.

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