В агрохолдингу МХП розповіли, чому дешевшає курятина в Україні

Курятина в Україні дешевшає через зниження продажів філе в Євросоюзі та збільшення продажів до країн Близького Сходу.

По це Укрінформу повідомили в МХП.

«Ціни в ІІ кв. та І півріччі 2020 р. знизились головним чином через зміну асортименту продукції (значне зниження продажів філе в ЄС та збільшення продажів до країн Близького Сходу) і низькі ціни на філе в ЄС», - йдеться в повідомленні.

На МХП зазначили, що середня ціна на курятину в ІІ кв. 2020 р. (як в Україні, так і на експорт) склала 34,16 грн за 1 кг натуральної ваги (US$ 1,27) (без ПДВ) та знизилась на 15% в гривні. Середня ціна курятини в І півріччі 2020 р. складала 34,30 грн (US$ 1,32), що на 13% нижче в гривні, порівняно з ціною у першому півріччі 2019 р.

Водночас експорт курятини у І половині 2020 року знизився на 10% у порівнянні з І півріччям 2019 р. (190 484 тонн) і склав 170 553 тонн.

«Незважаючи на складні часи, МХП продовжив слідувати стратегії як географічної диверсифікації, так і оптимізації продуктового міксу, направляючи основні об’єми експорту курятини переважно до країн Близького Сходу, СНД та Африки. Загальний експорт курятини у першому півріччі 2020 р. становив близько 52% проти 55% за перше півріччя 2019 р. від загального обсягу продажу курятини», - зазначили в холдингу.

МХП – провідний виробник курятини в Україні з найбільшою часткою на ринку, а також на Балканах та в ЄС. МХП володіє та контролює всі етапи виробництва курятини: від вирощування зернових та олійних культур, виробництва комбікормів до виробництва інкубаційних яєць та вирощування бройлерного поголів’я, переробки, збуту, дистрибуції та продажу м’яса птиці.

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