Агрохолдинг МХП відкрив М’ясомаркет у Сумах

Агроіндустріальний холдинг МХП запустив нову мережу м’ясних магазинів — «М'ясомаркет». Офіційне відкриття чергового магазину мережі відбулося у Сумах.

Про це повідомляє пресслужба МХП.

«Хвиля відкриттів м’ясних магазинів «М’ясомаркет» від агроіндустріального холдингу МХП тільки набирає обертів. Компанія не збирається зупинятись, тому вже 24 липня із дотриманням усіх карантинних обмежень почав працювати наступний магазин мережі, що знаходиться у Сумах», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що трансформація компанії із сировинної в кулінарну проявляється й у новій концепції магазинів. Відтепер відвідувачі закладу зможуть отримати консультацію щодо вибору та приготування продукції від справжніх «м’ясних сомельє». Вони підберуть для своїх клієнтів продукт та страву з урахуванням усіх побажань, вразивши абсолютно новим підходом до обслуговування. Крім того, сумський м’ясний магазин «М’ясомаркет» перебуває у тісній колаборації з напрямом кулінарії, що дає змогу відвідувачам магазину придбати та посмакувати готові страви, що приготовані на їхніх очах професіоналами своєї справи.

«Новий “М’ясомаркет” буде теплим, добрим та родинним. Споживач буде хотіти йти до нас, тому що люди хочуть турботи. А це магазин саме про турботу та про людей. Наша мета полягає в тому, щоб ви відчували це, коли тільки заходите до торговельної зали, адже “м’ясний сомельє” відразу відчуває, що вам потрібно. В магазині буде усе необхідне для того, щоб позбавити вас зайвого клопоту під час готування родинної вечері та вона займала лише кілька хвилин, а ви отримали від цього задоволення і приділили увагу своїм близьким. Тому придбавши наш продукт, споживач повернеться додому щасливим, адже наш сервіс про любов», - поділився враженнями голова правління МХП Юрій Косюк.

Крім того він зазначив, що якість продукції залишається на такому ж високому рівні, до якого звикли споживачі. А цінова політика буде сформована на основі ідеального співвідношення ціни, якості та клієнтського сервісу, який отримує покупець.

В МХП звертають увагу, що проєкт реалізується за франчайзинговою схемою. У Сумах партнером компанії став підприємець та засновник кулінарного напряму Максим Сидоренко, який вже 17 років співпрацює з МХП.

«“М’ясомаркет” у нашому місті має певні особливості. По-перше, серед свіжої продукції в асортименті будуть наявні вже готові страви. По-друге, ми пропонуємо тільки безпечну та якісну м’ясну продукцію. По-третє, наша команда активно впроваджує абсолютно новий підхід до обслуговування споживачів. Ідея такого типу магазинів полягає у тому, що “м’ясний сомельє” доступною мовою надасть відповіді на всі запитання клієнтів та допоможе їм зробити правильний вибір, а також підкаже новий рецепт, чи спосіб приготування. Крім того, ми передбачили систему лояльності, з якою купувати стане ще приємніше», - прокоментував Максим Сидоренко.

В МХП акцентують, що мають великі плани щодо відкриття нових форматів магазинів і в інших регіонах країни. Так, зовсім скоро заклади мережі можна буде зустріти в Староконстянтинівці, Дубно та Слов’янську. Кожен з 50 магазинів, які компанія планує відкрити до кінця року, матиме свої особливості, які відповідатимуть запитам місцевого споживача та настроям регіону.

Як вже повідомлялося, 17 липня, в Ковелі відкрився перший в Україні м’ясний магазин нового формату від МХП — «М’ясомаркет».

Фото: МХП