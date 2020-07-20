МХП відкрив перший М’ясомаркет у Ковелі

Агроіндустріальний холдинг МХП запустив нову мережу м’ясних магазинів — «М'ясомаркет». Перший запрацював у Ковелі. Офіційне відкриття відбулося 17 липня, з дотриманням усіх правил карантину.

Мережа «М'ясомаркет» пропонує абсолютно новий для України підхід до обслуговування клієнтів. Тут працюватимуть «м’ясні сомельє» — експерти, які допоможуть покупцям з вибором та нададуть кваліфіковані поради щодо приготування різних видів м’яса. Новий проєкт працює за франчайзинговою моделлю та є частиною стратегії трансформації МХП у кулінарну компанію.

Першим франчайзі став партнер компанії, Михайло Тихонюк (ПП «Флорентес»).

Ця подія - знакова для МХП. Голова правління холдингу Юрій Косюк особисто завітав на відкриття, щоб привітати Михайла та жителів міста. «Я дуже радий, що ми маємо таких активних та готових до змін партнерів! Приємно, що Михайло разом з нами намагається змінити країну, сервіси та зробити вашу покупку максимально зручною!» — зазначив Юрій Косюк.

«На відміну від традиційних м’ясних точок, тут передбачається значно більший асортимент та винятковий комфорт для наших споживачів. У кожному такому магазині, крім широкого вибору м’яса, бакалії, овочів, та соусів, будуть працювати м’ясні сомельє. Вони стануть надійними помічниками та консультантами. Окрім звичайної покупки кожен може отримати не тільки рекомендації, яке м'ясо краще взяти, але ще і рецепт, та корисні поради. Такий підхід допоможе стати ще ближчими до наших споживачів та давати їм не тільки якісну продукцію, але і враховувати їхні потреби», — ділиться Юрій Косюк.

МХП має амбітні плани щодо розвитку нового формату в Україні. Це підтверджують слова керівника управління по роботі з франчайзі в МХП Дмитра Морозова. «Це будуть магазини біля будинку з сучасною технікою та обладнанням. Для клієнтів будуть діяти акції і знижки, а також програма лояльності. Асортимент буде включати як нефасоване м'ясо, так і фасовану продукцію таких брендів компанії як “Наша Ряба”, “Бащинський”, “Секрети Шефа”», — зазначив Морозов.

У компанії до кінця липня планують запустити ще низку магазинів такого формату — у Сумах і Миколаєві. Також розглядають можливість відкриття у Кропивницькому, Черкасах, Києві, Одесі, Львові, Старокостянтинові, Тернополі, Слов'янську, Полтаві, Запоріжжі та інших містах, де є нові інвестори, які готові стати партнерами компанії та зацікавлені у розвитку такого формату мережі. Магазини відрізнятимуться залежно від специфіки певного міста, мікрорайону та потреб людей, які там проживають. До кінця року передбачається відкриття близько п’ятдесяти «М’ясомаркетів».

Таким чином, створивши зручний і сучасний «М'ясомаркет» біля дому, у МХП планують стати ближчими до споживача. А успіх нового проєкту будуватиметься на «трьох китах»: якість, сервіс та емоція.

Фото: МХП