МХП запускає нову мережу м'ясних магазинів М'ясомаркет

Компанія МХП анонсує відкриття нових форматів магазинів «М'ясомаркет».

У липні перші три магазини відкриються в Ковелі, Сумах та Миколаєві.

Про це розповів Дмитро Морозов, керівник управління по роботі з франчайзі у МХП.

«Ми виходимо на ринок з абсолютно новим форматом, який буде відкриватися паралельно з діючою мережею м'ясних магазинів. Це будуть магазини біля будинку з сучасною технікою та обладнанням. Покупці матимуть можливість придбати широкий асортимент м'яса, на будь-який смак і під будь-яку страву. А професійну консультацію не тільки щодо покупки, але і щодо приготування страв буде надавати м'ясний сомельє. Асортимент буде відрізнятися в залежності від розмірів конкретного магазину, але, крім м'яса, в магазинах можна буде придбати хлібобулочні та молочні вироби, соуси, бакалію, овочі і фрукти та інші супутні товари. Для клієнтів діятимуть акції і знижки, а також програма лояльності», — зазначив Дмитро Морозов.

Амбіція МХП на найближчі кілька років у кількості магазинів в країні вимірюється тисячами, але поки проєктом передбачено відкриття приблизно 50 торгових точок по всій країні до кінця 2020 року.

За словами керівника, новий формат бізнесу компанія розвиває по системі франчайзингу. М'ясомаркети відкриватимуть як з чинними, так і з новими інвесторами. Причому новим інвесторам гарантується річний дохід на інвестиції. У проєкті прописані всі бізнес-процеси і в цьому одна з його переваг для партнерів.

Новий проєкт МХП викликав інтерес як у діючих партнерів компанії, так і у нових інвесторів, готових почати ведення бізнесу в галузі продуктів харчування, тому незабаром магазини відкриються в Ковелі, Сумах, Миколаєві, Кропивницькому, Черкасах, Києві, Одесі, Львові, Старокостянтинові, Тернополі, Слов'янську, Полтаві, Запоріжжі та інших містах. Залежно від розміру міста та його специфіки передбачені різні площі магазинів – 45 кв. м та 100 кв. м.

«У нас багаторічний досвід роботи на ринку України, діюча торговельна мережа, яка складається з більш ніж 1700 торгових точок і це дає нам величезну базу даних і досвіду. По-перше, ми знаємо, як організувати цей бізнес, як ним управляти і як зробити його прибутковим. Партнеру не потрібно буде вигадувати, як запустити акцію або що розмістити в торговій точці. Він буде працювати за ефективною і перевіреною схемою. По-друге, це сучасний формат мережі, яка доповнює і підсилює діючу модель бізнесу. Адже в такому магазині будуть нововведення з точки зору додаткових сервісів, які важливі для більш молодої аудиторії. Для нашого партнера це дасть можливість збільшити кількість покупців, розширити асортимент, при фактично тих же витратах на магазин і відповідно зробити бізнес більш рентабельним. Для покупця ми створюємо зручний і сучасний магазин, який будується на «трьох китах»: якість, сервіс і емоція», — підсумував Дмитро Морозов.

Нагадаємо, МХП ухвалив стратегічне рішення і почав процеси трансформації з сировинної компанії у «кулінарну». За словами власника компанії Юрія Косюка, цей перехід дозволить стати більш орієнтованим на споживача продукції. Стратегія буде реалізована масштабно протягом декількох наступних років.