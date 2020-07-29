Мінфін продав держоблігацій ще на 10,7 мільярда

Міністерство фінансів України за підсумками аукціону з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 28 липня 2020 року залучило до державного бюджету 10,69 млрд гривень (в еквіваленті).

Про це повідомляє Міністерство фінансів у Facebook.

"Сьогодні (28 липня - ред.) на аукціонах ОВДП Міністерство фінансів запропонувало інвесторам три випуски цінних паперів, два з яких номіновано в національній валюті і один – в іноземній валюті. Строк обігу пропонованих державних облігацій в гривні - 3 місяці та 1 рік. За підсумками аукціонів до державного бюджету залучено в еквіваленті 10,693 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що від розміщення в національній валюті 3-місячних паперів до державного бюджету було залучено 4,9 млрд грн, а від однорічних – 2,1 млрд грн. Середньозважена дохідність 3-місячних ОВДП склала 7,1%, в той час як однорічних - 9,2%.

Від розміщення номінованих в іноземній валюті ОВДП було залучено $130,5 млн. Середньозважена ставка дохідності залишилась незмінною – 3,5%. За підсумками аукціонів до державного бюджету залучено в еквіваленті 10,693 млрд грн.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство фінансів України за підсумками аукціону з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 21 липня 2020 року залучило до державного бюджету еквівалент 11,5 млрд гривень.