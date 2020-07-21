Мінфін продав держоблігацій ще на 11,5 мільярда

Міністерство фінансів України за підсумками аукціону з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 21 липня 2020 року залучило до державного бюджету еквівалент 11,5 млрд грн.

Про це повідомляє Міністерство фінансів у Facebook.

"Сьогодні на аукціонах ОВДП Міністерство фінансів запропонувало інвесторам три випуски цінних паперів, два з яких номіновано в національній валюті і один – в іноземній валюті… За підсумками аукціонів до державного бюджету залучено в еквіваленті 11,501 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що строк обігу пропонованих державних облігацій в гривні – 6 місяців та 2 роки. Від розміщення шестимісячних паперів до державного бюджету було залучено 4,67 млрд грн, а від дворічних – 2,1 млрд грн. Середньозважена дохідність шестимісячних ОВДП склала 7,74%, дворічних – 10,25%.

Від розміщення номінованих в іноземній валюті ОВДП було залучено 171 млн доларів. Середньозважена ставка дохідності по ним – 3,39%.

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Як повідомляв Укрінформ, Міністерство фінансів України за підсумками аукціону з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 14 липня 2020 року залучило до державного бюджету еквівалент 8,3 млрд грн. Всього від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету за січень-червень 2020 року залучено 153,6 млрд грн (99,9% від плану), в тому числі за рахунок випуску ОВДП в іноземній валюті – 61,7 млрд грн (1,6 млрд доларів та 0,3 млрд євро).