Укрзалізниця перерахувала кошти Крюківському заводу за 18 вагонів - Шмигаль

АТ «Укрзалізниця» перерахувала перші кошти для ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» за 18 з 20 вагонів, виготовлених на замовлення УЗ.

Про це сказав Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час брифінгу на заводі після наради з його керівництвом, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Вчора був затверджений фінансовий план Укрзалізниці, який дав змогу розрахуватися, і сьогодні перші кошти у відповідності до затвердженого графіка надійшли за 18 пасажирських вагонів, виготовлених на підприємстві. Далі ми також розуміємо, як буде відбуватися погашення за вже відвантажену продукцію», - сказав Шмигаль.

Він уточнив, що під час візиту Президента Володимира Зеленського на завод у березні йшлося про обов’язкове замовлення 90 вагонів від Укрзалізниці. «20 уже виготовлені, за 18 вже відбувається оплата, вони відвантажені, ще два також готові, є домовленості з Укрзалізницею, будуть проведені відповідні наради і знайдений шлях стосовно якостей цих вагонів і оплати відповідно до мирової угоди», - сказав Шмигаль, уточнивши що ще мають бути закуплені 70 вагонів.

Крім цього, Шмигаль додав, що на нараді поговорили також про можливість планування Укрзалізницею на середню і довгострокову перспективу, щоб Крюківський вагонобудівний завод бачив перспективи замовлення на наступні роки і колектив почував себе впевнено в тому, що замовлення буде і воно потрібне українській залізниці.

За словами глави уряду, є ряд напрацювань щодо вантажних вагонів також і у керівництва підприємства, і в уряді, які дадуть змогу підняти попит на вантажні вагони в Україні. «Уряд зробить все необхідне, щоб вітчизняний виробник мав змогу виробляти свою продукцію як для українського ринку, так і на експорт. Експортний потенціал в окремих галузях промисловості, це відчув і Крюківський вагонобудівний завод, сьогодні впав. Необхідно зробити кроки щодо захисту вітчизняного виробника і просуванню його продукції на експорт», - сказав Шмигаль.

Стосовно дизель-потягів він заявив, що їх також купуватиме Укрзалізниця, бо в них є потреба, але поки не назвав можливих термінів таких закупок. «Говорячи про фінансовий план і перспективи 3-5 років планування, будемо на базі Міністерства інфраструктури вести розмову, в якій послідовності, за яким графіком Укрзалізниця спільно з Крюківським вагонобудівним заводом зможе придбати дизель-потяги. Поки не можу сказати - цього чи наступного року», - сказав Шмигаль.

Він зауважив, що треба збалансувати фінансовий стан Укрзалізниці та необхідність в новому рухомому складі.

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Як повідомлялося, Шмигаль перебуває з робочою поїздкою на Полтавщині, він відвідав «Крюківський вагонобудівний завод». Планується, що очільник уряду пізніше ознайомиться з діяльністю приватного сільськогосподарського підприємства - агрофірми «Урожай» Кобеляцького району.

ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" спеціалізується на виробництві транспортних засобів, у першу чергу залізничного рухомого складу. На заводі виробляють різні види вантажних вагонів, пасажирські вагони усіх типів, продукцію для метрополітену (вагони, ескалатори та ін.), локомотиви і спеціальну інженерну техніку. Також завод випустив 2 швидкісних двосистемних дев'ятивагонних електропотяги ЕКр1 «Тарпан», пасажирський дизель-поїзд ДПКр2 та регіональний тривагонний дизель-поїзд.