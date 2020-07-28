Шмигаль на Полтавщині приїхав на Крюківський вагонобудівний завод

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль приїхав на Крюківський вагонобудівний завод у Кременчуці на Полтавщині.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, Шмигаль оглянув виставку натурних зразків вагонів.

Планується, що глава уряду проведе коротку нараду з керівництвом заводу.

Разом зі Шмигалем на підприємство завітали віцепрем’єр-міністр - міністр стратегічних галузей промисловості Олег Уруський, очільник Мінекономіки Ігор Петрашко, міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Як повідомлялося, 28 липня Шмигаль перебуватиме з робочою поїздкою на Полтавщині.

Планується, що очільник уряду пізніше ознайомиться з діяльністю приватного сільськогосподарського підприємства - агрофірми «Урожай» Кобеляцького району.

Читайте також: Шмигаль у вівторок їде на Полтавщину

ПАТ "Крюківській вагонобудівний завод" спеціалізується на виробництві транспортних засобів, у першу чергу залізничного рухомого складу. Так, на заводі виробляють різні види вантажних вагонів, пасажирські вагони усіх типів, продукцію для метрополітену (вагони, ескалатори та ін.), локомотиви і спеціальну інженерну техніку. Також завод випустив 2 швидкісних двосистемних дев'ятивагонних електропотягів ЕКр1 «Тарпан», пасажирський дизель-поїзд ДПКр2 та регіональний тривагонний дизель-поїзд.

Фото: np.pl.ua