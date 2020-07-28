Уряд не обговорює з Нацбанком “долар по 30” - Шмигаль

Кабінет міністрів та Національний банк працюють над збереженням як курсової, так і цінової стабільності в країні.

Про це під час брифінгу на Крюківському вагонобудівному заводі у Кременчуці на Полтавщині сказав Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, відповідаючи на запитання, чи обговорюється з Нацбанком курс долара по 30 та пожвавлення економіки за рахунок стимулювання інфляції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Такі питання з Нацбанком не обговорюються. Національний банк веде свою власну монетарну політику... На сьогодні як уряд, так і Національний банк працюють над збереженням курсової і цінової стабільності", - сказав Шмигаль.

Він зазначив, що уряд цікавить розвиток промисловості, та інвестиції в промисловість, "але це не предмет про додаткову емісію коштів, це не предмет того, що курс має бути штучно завищений чи знижений".

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з бізнесменами у Чернівецької області 8 липня заявив, що через завищений, на його думку, курс гривні щодо долара США українські підприємства «недоотримали мільйони і закрилися». Президент додав, що навіть у бюджеті закладений курс 30 гривень за долар.

«Ми з цим боролися з самого початку моєї каденції, з літа (2019 року)... Так, і ми підтримуємо незалежність Національного банку України, але говорили всім, що як ми можемо жити, якщо у нас навіть бюджет порахований за курсом 30, а гривня, ви бачите, яка у нас. Нам говорили, що це ринкові умови, банк незалежний тощо, і ви це прекрасно все знаєте», – сказав глава держави.

Після цього в українських ЗМІ дискутувалося питання, чи врятує, чи вб’є економіку курс в 30 гривень за долар.