Кандидатур на посаду "аграрного" міністра поки немає — Шмигаль

Окреме Міністерство аграрної політики з'явиться не раніше вересня, коли розпочне роботу Верховна Рада, кандидатур на посаду міністра наразі немає.

Про це заявив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час брифінгу на ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Кандидатур (на посаду міністра агрополітики - ред.) нема. Міністерство з'явиться. Коли? Це рішення має бути прив'язане і до кандидатури, і до рішення Верховної Ради. Поки канікули у Верховній Раді не завершаться, до вересня, то очевидно, ми поділ міністерств робити не будемо", - сказав Шмигаль.

Водночас він зауважив, що рішення про виокремлення Мінагрополітики є принциповим і його створення є лише питанням часу. "Рішення принципове про те, що агросфера має мати своє міністерств, воно існує, прийнято. Тому питання в часі, в людях, в якостях", - зазначив Прем'єр-міністр.

Як повідомлялося, у вересні 2019 року Кабінет міністрів України ухвалив рішення про реорганізацію Міністерства аграрної політики та продовольства шляхом приєднання до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Згодом з'явилась інформація про можливість відокремлення Міністерства аграрної політики від Мінекономіки після завершення земельної реформи.

На початку липня 2020 року Президент Володимир Зеленський сказав, що розраховує, що в Україні максимум у вересні з’явиться "аграрне" міністерство й буде призначено міністра.

Нині міністром економіки, торгівлі та сільського господарства є Ігор Петрашко.