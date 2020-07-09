Президент чекає на пропозиції фермерів щодо кандидатур "аграрного" міністра
Про це він заявив під час зустрічі з представниками бізнесу Волинської області, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"У нас залишився один сесійний тиждень, саме наступний, а потім Верховна Рада у нас відпочиває, тому я не знаю, чи ми встигнемо призначити нового міністра і створити міністерство так швидко, але максимум у вересні.., коли вийдуть депутати знову працювати, - так, ми призначимо, у нас буде окремий міністр сільського господарства", - сказав Зеленський.
Президент додав, що чекає на пропозиції від фермерів та переробників сільськогосподарської продукції щодо кандидатур на посаду "аграрного" міністра.
Як повідомлялося, нині міністром економіки, торгівлі та сільського господарства є Ігор Птерашко.
Фото: Офіс Президента