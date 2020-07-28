Нафта торгується різноспрямовано: Brent близько $44 за барель, WTI - вище $41

Ціни на нафту у вівторок змінюються різноспрямовано, ринок сподівається на прийняття чергового законопроекту про підтримку економіки США на суму $1 трлн, що чинитиме тиск на долар і підтримає акції.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість бареля жовтневої нафти Brent становила $43,95 (+0,11%). Барель вересневої нафти WTI торгувався по $41,52 (-0,19%). Попередні торги щодо еталонів завершилися на рівні $43,90 і $41,60 відповідно.

У США республіканці в сенаті запропонували пакет допомоги у зв'язку з пандемією COVID-19 в розмірі $1 трлн. Він включатиме одноразову виплату $1,2 тис. американцям, а також стимули для збільшення виробництва засобів індивідуального захисту в Сполучених Штатах з наступною відмовою від їх імпорту з Китаю. Пакет також включає в себе $190 млрд на підтримку малого бізнесу і $100 млрд у вигляді кредитів для підприємств, які працюють сезонно або в районах із низьким рівнем доходу.

Запропонований пакет підбадьорив інвесторів і допоміг послабити долар, що призвело до зміцнення фондових ринків і зростання цін на нафту.

Тим часом, країни ОПЕК+ із серпня розпочнуть поступово нарощувати видобуток, і це викликає нервозність на ринку, враховуючи, що в низці країн - від Китаю до Іспанії і Німеччини - фіксується зростання захворюваності на коронавірусну інфекцію.

Крім того, за даними Vortexa, обсяг нафти, що знаходиться наразі у плавучих сховищах, на 244% вище, ніж на рік раніше, що говорить про наявність надлишкових запасів сировини.

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Станом на 10:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено ​​на рівні 44,11 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 44,00 долара за барель, що на 10 центів вище за рівень закриття торгів ($43,90)