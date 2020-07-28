Нафта торгується різноспрямовано: Brent близько $44 за барель, WTI - вище $41
Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.
Вартість бареля жовтневої нафти Brent становила $43,95 (+0,11%). Барель вересневої нафти WTI торгувався по $41,52 (-0,19%). Попередні торги щодо еталонів завершилися на рівні $43,90 і $41,60 відповідно.
У США республіканці в сенаті запропонували пакет допомоги у зв'язку з пандемією COVID-19 в розмірі $1 трлн. Він включатиме одноразову виплату $1,2 тис. американцям, а також стимули для збільшення виробництва засобів індивідуального захисту в Сполучених Штатах з наступною відмовою від їх імпорту з Китаю. Пакет також включає в себе $190 млрд на підтримку малого бізнесу і $100 млрд у вигляді кредитів для підприємств, які працюють сезонно або в районах із низьким рівнем доходу.
Запропонований пакет підбадьорив інвесторів і допоміг послабити долар, що призвело до зміцнення фондових ринків і зростання цін на нафту.
Тим часом, країни ОПЕК+ із серпня розпочнуть поступово нарощувати видобуток, і це викликає нервозність на ринку, враховуючи, що в низці країн - від Китаю до Іспанії і Німеччини - фіксується зростання захворюваності на коронавірусну інфекцію.
Крім того, за даними Vortexa, обсяг нафти, що знаходиться наразі у плавучих сховищах, на 244% вище, ніж на рік раніше, що говорить про наявність надлишкових запасів сировини.
Станом на 10:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено на рівні 44,11 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 44,00 долара за барель, що на 10 центів вище за рівень закриття торгів ($43,90)