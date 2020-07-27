Нафта дешевшає на тлі зростання випадків захворювань на коронавірус

Ціни на нафту знизилися у понеділок на тлі зростання випадків захворювань на коронавірус і посилення напруженості у відносинах між США і Китаєм.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість вересневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures склала $ 43,3 за барель, що на $ 0,04 (0,09%) нижче ціни на закриття попередньої сесії.

Ф'ючерси на нафту WTI на вересень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX знизилися у ціні на $ 0,03 (0,07%) - до $ 41,26 за барель.

За підсумками минулого тижня нафта Brent подорожчала на 0,5%, WTI - на 1,3%.

Падіння цін на нафту відбивається на фінансових ринках в Азії на тлі побоювань загострення напруженості між США і Китаєм після закриття консульств в Х'юстоні і Ченду. Кількість випадків зараження коронавірусом в усьому світі, тим часом, перевищила 16 млн.

Проте, за підсумками липня Brent показала зростання четвертий місяць поспіль. Нафта марки WTI дорожчає третій місяць поспіль. Цьому сприяє безпрецедентне скорочення поставок з боку ОПЕК та її союзників, а також падіння видобутку у Сполучених Штатах.

Попит на нафту дещо покращився у порівнянні з II кварталом, підтримуючи ціни, хоча процес відновлення нерівномірний, оскільки відновлення блокувань у Сполучених Штатах та інших частинах світу знову обмежує споживання.

«Учасники ринку, схоже, турбуються щодо того, щоб зайняти правильну позицію на ринку, при цьому більш невизначена ситуація все ще затьмарює перспективи, коли справа доходить до попиту», - зазначають аналітики ING.

Інвестори також стежать за ураганом Ханна, який обрушився на узбережжя Техасу минулими вихідними. Однак, наприкінці минулого тижня виробники і переробники нафти і газу заявили, що не очікують, що шторм вплине на їх діяльність.

Відскік цін на нафту від мінімумів, досягнутих раніше цього року, також спонукав провідних світових виробників знову збільшити виробництво та експорт.

Кількість діючих нафтових вишок у США зросла минулого тижня вперше з березня, як показали дані Baker Hughes. Це є ознакою того, що спад нафтовидобутку у США досяг дна.

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Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 43,58 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 43,47 долара за барель, що на 31 цент нижче за рівень закриття торгів ($ 43,78)