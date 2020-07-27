За тиждень кількість виданих кредитів за програмою 5-7-9% зросла удвічі - Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль відзначив позитивну динаміку виданих кредитів за Державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%", яку ініціював Президент України Володимир Зеленський.

Про це повідомляє пресслужба КМУ.

"Ініціатива Президента дає результат, і малий та середній бізнес отримує дешевий кредитний ресурс. Позитивом безумовно є і динаміка виданих кредитів, адже за останній тиждень їх кількість зросла фактично удвічі. В той же час відсоток відмов з боку банків продовжує скорочуватися і це також частина успіху оновленої програми", — підкреслив Шмигаль.

Зазначається, що загалом, станом на 27 липня 2020 року, вже видано 1,446 кредитів на загальну суму 2,413 мільярда гривень.

За інформацією Міністерства фінансів, в рамках Державної програми "Доступні кредити 5-7-9%", уповноважені банки за минулий тиждень уклали 196 нових кредитних угод на загальну суму 638 мільйонів гривень.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні з 1 лютого 2020 року стартувала затверджена урядом програма "Доступні кредити 5-7-9%".